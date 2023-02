Rihanna donne des nouvelles de son album : «je veux que ce soit cette année»

Six ans après la sortie d'«Anti», Rihanna a laissé entendre qu'elle pourrait boucler son nouvel album en 2023.

Bientôt un nouvel opus ? A l’occasion d’une interview accordée à British Vogue, dont la star et sa famille feront la couverture en mars prochain, Rihanna a donné des nouvelles de son très attendu prochain album. L'artiste, qui n’a sorti aucun disque depuis «Anti», il y a six ans, laisse entendre que ce neuvième opus n’a jamais aussi proche, et ce bien qu'elle attende son second enfant.

«Je veux que ce soit cette année», a expliqué l'artiste au magazine Vogue. Et de poursuivre : «Honnêtement, ce serait ridicule si ce n'était pas cette année». Alors que ses fans trépignent, l'artiste a toutefois pris soin de préciser : «Mais je veux juste m'amuser. Je veux juste faire de la musique et faire des vidéos».

Alors que l'interprète d'Umbrella a également confié n'avoir jamais cessé d'écrire, elle s'est par ailleurs exprimée sur les raisons qui l'ont poussée à attendre, évoquant la pression qu'a provoqué chez elle la sortie d'Anti, son album «le plus brillant», selon elle. Après avoir voulu coûte que coûte faire mieux, elle semble aujourd'hui prête à aller de l'avant.

La star avait d'ailleurs signé son retour à la musique en octobre dernier, avec la chanson «Lift Me up», pour la bande-originale du second volet de «Black Panther».