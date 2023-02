Bruce Willis : qu'est-ce que la démence fronto-temporale, la maladie dont souffre l'acteur ?

A 67 ans, Bruce Willis souffre de démence fronto-temporale. Quelle est cette maladie incurable qui vient d’être diagnostiquée à l’acteur américain ?

Au printemps dernier, Bruce Willis annonçait via sa fille qu’il mettait un terme à sa carrière en raison de graves problèmes de santé. L’acteur et producteur américain souffrait en effet d’aphasie, un trouble du langage provoqué par des lésions cérébrales.

Sa famille a dévoilé, jeudi 16 février, un nouveau diagnostic concernant le héros de «Die Hard» ou de «L’armée des douze singes», la maladie ayant progressé depuis quelques mois. L’ex-mari de Demi Moore est désormais atteint de démence fronto-temporale, une maladie neurodégénérative apparentée à la maladie d'Alzheimer.

Il n'existe aucun traitement

Les difficultés de communication dont est victime Bruce Willis ne sont qu’un des symptômes. Ce mal incurable qui serait, pour la moitié des cas, héréditaire, touche les neurones du cerveau des lobes frontaux et temporaux et apparaît généralement chez des personnes âgées entre 40 et 65 ans. Il cause des troubles de la mémoire, des difficultés à se mouvoir ainsi que des changements de comportement.

«Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour cette maladie, une réalité qui, nous l'espérons, pourra changer dans les années à venir», a notamment expliqué Emma Heling Willis, la femme de Bruce Willis, dans un communiqué. A travers ce combat, la famille de l'acteur souhaite sensibiliser l’opinion publique sur cette démence.