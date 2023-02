Tetris : Taron Egerton prêt à risquer sa vie pour le célèbre jeu vidéo dans la bande-annonce du film

Dans le film «Tetris», inspiré d’une histoire vraie, Taron Egerton incarne le développeur de jeux vidéo Henk Rogers qui, à la fin des années 1980, mettra sa vie en danger en se rendant en Union Soviétique pour y rencontrer son inventeur, Alexey Pajitnov.

Incroyable, mais vraie. Le film «Tetris», dont la bande-annonce vient d’être publiée par Apple TV+, verra Taron Egerton jouer le rôle du développeur de jeux vidéo hollandais, Henk Rogers, connu pour avoir permis à Tetris de devenir un des jeux les plus populaires sur Terre dans les années 1980. Et ce ne fut pas sans difficulté. En pleine Guerre Froide, il a été contraint de se rendre en Union Soviétique afin de négocier les droits du célèbre puzzle numérique avec son inventeur, Alexey Pajitnov, qui a créé Tetris en 1984.

Obsédé par le jeu vidéo, convaincu de son succès une fois qu’il sera possible de l’étendre au monde entier (grâce à la Game Boy), Henk Rogers va se retrouver pris dans un tourbillon de négociations qui le mèneront jusqu’à Moscou où il va être directement être menacé, lui et sa famille, par le KGB. Selon le producteur Matthew Vaughn, «Tetris» sera bien plus qu’un film sur l’histoire d’un jeu vidéo, mais aussi un récit d’espionnage à la frontière entre «The Big Short» et «Le pont des espions».

Au casting, les spectateurs retrouveront Nikita Efremov, Moyo Akande, Toby Jones, Sofya Lebedeva, Rick Yune, Igor Grabuzov, Ken Yamamura, Miles Barrow, Aaron Vodovoz, ou encore Leva Andrejevaite. Le film sera disponible à partir du 31 mars sur Apple TV+.