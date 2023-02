Western : voici les 18 meilleures séries du genre

Elles ont connu leur âge d'or dans les années 1950 et 1960, mais les séries western suscitent de nouveau l'engouement. De «Wanted : Dead or Alive» («Au nom de la loi» en VF) qui avait lancé la carrière de Steve McQueen à «Django», toute récente Création Originale Canal+ avec Matthias Schoenaerts, en passant par «The English», «Deadwood», «Hell on Heels» ou encore le carton «Yellowstone» avec l’éternel cow-boy Kevin Costner, voici les meilleures du genre.

Cow-boy solitaire, bagarres, et chevauchées... D’abord circonscrit à son décor (les Etats-Unis et leurs grands espaces) et à une époque s'étendant de la fin de la guerre de Sécession à la disparition de la Frontière sauvage (soit environ 1865-1890), le western a mythifié la conquête de l'Ouest, les guerres indiennes et la ruée vers l’or, avant d'élargir ses frontières géographiques et temporelles. Se mêlant de plus en plus à d'autres genres, ses codes infusent même aujourd'hui dans un grand nombre de fictions contemporaines. Séries western culte, «d'époque», ou encore néo-westerns, voici les shows à dégainer au plus vite par les amoureux du genre.

les Westerns «d’époque»

Django (2023 - en cours, 1 saison)

Diffusée sur Canal+ et MyCanal depuis ce 13 février, cette coproduction européenne avec Sky Original («The New Pope» et «ZeroZeroZero»), (très très) librement inspirée du film éponyme de Sergio Corbucci sorti en 1966 (qui avait aussi notamment inspiré Tarantino pour «Django Unchained» sorti en 2012), Matthias Schoenaerts («De rouille et d’os») incarne le rôle-titre, celui d’un père qui cherche à renouer avec sa fille après un terrible drame qui les a séparés pendant plusieurs années.

Django plante son décor au Far West vers 1860, dans une cité utopique où tous les hommes et les femmes, quelles que soient leurs origines ou leurs croyances sont les bienvenus. Une ville bientôt attaquée par sa voisine, dirigée de main de fer par une femme (Noomi Rapace) aux idées ultraconservatrices. Par son approche contemporaine et psychologique, Django offre une nouvelle vision du western et passionne justement par cet antagonisme, qui oppose d’un côté un héros masculin aux prises avec ses émotions, et de l’autre une «méchante» femme qui s'avère, d’entre tous, la plus farouche défenseuse de l'ordre patriarcal.

Deadwood (2004-2006, 3 saisons)

C'est le succès critique de cette série d'HBO qui a véritablement relancé l'intérêt pour le western. Création de David Milch (papa de l’excellente «New York Police Bues»), «Deadwood» a été récompensée par huit Emmy Awards et a même connu une déclinaison en film. Ce western rugueux et réaliste de HBO se penche sur les conséquences de Little Bighorn, le théâtre de la plus cinglante défaite de l’armée fédérale des États-Unis, au cours de l’ultime guerre indienne, et sur la ruée vers l'or qui a suivi. Située à la fin des années 1800, l'histoire est centrée sur les habitants de Deadwood, dans le Dakota du Sud, une ville minière anarchique qui ne faisait partie d'aucun État américain dans les années qui ont suivi la guerre civile. Comme «Hell on Wheels» (ci-dessous) et bien d’autres, elle mélange des éléments historiques à des éléments fictifs.

HELL ON WHEELS (2011 – 2016, 5 SAISONS)

1865, au lendemain de la Guerre de Sécession, Cullen Bohannon, un ancien soldat confédéré, est déterminé à venger le viol et le meurtre de sa femme en tuant les ex-soldats de l'Union responsables. Pour assouvir sa vengeance, il rejoint alors le Nebraska en pleine construction de la ligne ferroviaire transcontinentale, dans le campement mobile «Hell on Wheels». Menée tambours battants sur une entrainante bande-son pop/rock, «Hell on Wheels» aborde des thèmes bien d'actualité tels que le racisme, la corruption ou encore la place des femmes dans un monde dirigé par les hommes.

Godless (2017, 1 saison)

Produite par Steven Soderbergh, la série de Scott Frank (à qui l'on doit «Le Jeu de la Dame») plonge dans l’immensité sauvage du Wild Wild West au moment où Roy Goode (Jack O’Connell), un ancien hors-la-loi qui a trahi sa confrérie, trouve refuge dans une petite ville minière isolée. Lancé à ses trousses, son ancien collaborateur - Frank Griffin (Jeff Daniels), le terrible malfrat semant la terreur dans l'Ouest américain des années 1880 - qui a juré de se venger ne tarde pas à l'y retrouver, mettant la petite ville du Nouveau-Mexique, entièrement bâtie et régie par des femmes (dont deux sont incarnées par Merritt Wever vue dans «The Walking Dead», et Michelle Dockery vue dans «Downton Abbey»), dans l'obligation de se défendre.

Billy the Kid (2022- en cours, 2 saisons)

Ecrite par Michael Hirst, le créateur des «Tudors» et de «Vikings», cette série retrace la vie épique et romantique du célèbre bandit William H. Bonney alias Billy the Kid (incarné par Tom Blyth), en suivant sa trajectoire depuis ses modestes origines irlandaises en passant par ses premiers faits d'armes à la Frontière américaine, jusqu'à son rôle décisif dans la Guerre du Comté de Lincoln.

THE ENGLISH (2022, 1 SAISON)

En 1890, une Anglaise (Emily Blunt) arrive dans le sinistre Ouest américain pour se venger de l'homme qu'elle accuse de la mort de son fils. En cours de route, elle noue une amitié improbable avec un ancien éclaireur de cavalerie de la nation Pawnee, Eli Whipp, qui a pour mission de rentrer chez lui. Ensemble, ils vont entamer un périlleux voyage qui va bouleverser leur existence.

Les néo-westerns

Justified (2010-2015, 6 saisons)

Inspirée des romans de l’écrivain Elmore Leonard, «Justified» emprunte notamment au western sa violence et ses atmosphères poussiéreuses. Après la mort suspecte d'un narcotrafiquant à Miami, Raylan Givens (Timothy Olyphant également au casting de «Deadwood»), un Marshall aux méthodes brutales, est muté dans sa ville natale du Kentucky. Il y retrouve notamment l'un de ses plus anciens amis (Walton Goggins vu dans «The Shield») suspecté d'actes criminels... Entre fugitifs en cavale, escrocs en tout genre et un shérif corrompu, les méthodes peu orthodoxes de Raylan vont bousculer la pègre locale.

Longmire (2012 - 2017, 6 saisons)

Adaptée, comme «Justified», des romans de Craig Johnson, «Longmire» suit Walt Longmire (Robert Taylor), un shérif du Wyoming veuf depuis un an et qui essaie de faire face à sa douleur tout en traquant les criminels qui rôdent dans ses plaines et ses forêts enneigées. Il doit en plus mettre fin aux problèmes de racisme entre les Blancs de la «ville» et les Indiens de la réserve voisine.

Yellowstone (2018 – en production, 5 saisons à ce jours)

Cette saga familiale dans le milieu des éleveurs du Montana voit Kevin Costner reprendre des habits de cow-boy. L’acteur y joue le rôle de John Dutton, le patriarche d'une puissante famille d'éleveurs de bétail, qui défend farouchement le contrôle de ses terres alors que les politiciens locaux, le chef de la réserve voisine, les militants pour le climat et les entreprises s’en disputent la propriété. Le succès est tel - la série a notamment réuni 14,7 millions de convertis lors du lancement de la saison 4, en novembre 2021 - qu’elle a engendré plusieurs spin-offs.

1883 (2022, 1 saison)

1883, série préquelle de «Yellowstone», suit la famille Dutton alors qu’elle se lance dans un voyage vers l'ouest à travers les Grandes Plaines vers le dernier bastion de l'Amérique sauvage. Elle permet de mieux comprendre comment les Dutton sont devenus propriétaires du terrain qui allait devenir le ranch de Kevin Costner dans «Yellowstone». Le couple de la musique country Tim McGraw et Faith Hill incarnent James et Margaret Dutton, les arrière-grands-parents de John Dutton. Signé Taylor Sheridan, nominé aux Oscars et co-créateur de «Yellowstone», 1883 est un récit brutal de l'expansion de l'Ouest, et une étude intense d'une famille fuyant la pauvreté pour chercher un avenir meilleur dans la terre promise de l'Amérique : le Montana.

1923 (2022 – en production, renouvelée pour une saison 2)

Autre spin-off de «Yellowstone», la série «1923» avec Harrison Ford et Helen Mirren, présente une nouvelle génération de Dutton dirigée par le patriarche Jacob (Harrison Ford) et la matriarche Cara (Helen Mirren). La série se situe à l’aube du XXème siècle à une époque où les pandémies, une sécheresse historique et la fin de la prohibition frappent durement les territoires montagneux de l'Ouest américain – et la famille Dutton qui s’y est installée. En France à partir du 2 avril, sur Paramount+.

Les westerns «métaphysiques»

Westworld, saison 1 (2016 - 2022, 4 saisons)

Jonathan Nolan («Person of interest») et Lisa Joy («Pushing Daisies») proposent une réflexion philosophique sur le libre-arbitre avec cette adaptation télévisée du film «Mondwest» («Westworld»), écrit et réalisé par Michael Crichton en 1973, dans lequel Yul Brynner campait le rôle d'un androïde détraqué sous les traits d'un cow-boy. La première saison de la série HBO «Westworld» pourrait être le fruits des amours entre «I, Robot» et «Wild, Wild, West». Elle situe son action dans un parc d’attractions où de riches visiteurs peuvent vivre une expérience immersive hyperréaliste (et hyper-violente) sur le thème du Far West, pouvant à loisir violer ou abattre des robots ressemblant à s'y méprendre à des humains, mais qui, à l'instar de Dolores (Evan Rachel Wood), pourraient bien commencer à être dotés de conscience, donc capables aussi de ressentir la souffrance.

Outer Range (2022, 1 saison)

D’aucuns (comme Ecran Large) la qualifient de «Leftovers à la sauce western». La série «Outer Range» suit l'implosion d'une famille d'éleveurs de bétail, les Abbott, dans son ranch du Wyoming. Produite par Brad Pitt et créée par le dramaturge Brian Watkins, elle emprunte au genre fantastique quand Royal Abbott (Josh Brolin), le patriarche et ranger, découvre un beau jour au milieu de ses terres un immense trou noir. L’apparition de ce vide tout aussi effrayant que mystérieusement attirant, le plonge dans un trouble métaphysique qui va faire tanguer ses certitudes et sa foi.

Les grands classiques

Wanted dead or alive (1958 – 1961, 3 saisons)

Cette série mythique a fait exploser la carrière de Steve McQueen. La future star de «Bullitt» y incarne un cowboy solitaire, Josh Randall, un chasseur de prime atypique prônant l'honnêteté et la morale, et redistribuant ses cachets à des bonnes causes.

Bonanza (1959 – 1973, 14 saisons)

La série suit la vie à la fin du XIXe siècle (après la guerre de Sécession) de la famille Cartwright - un veuf et ses trois fils - dont le ranch est installé à Virginia City, une ville née dans le sillage de la ruée vers l'or en Californie sur le site minier du Comstock Lode, dans le Nevada.

Rawhide (1959 – 1965, 8 saisons)

Cette série raconte le voyage d'un groupe de cow-boys chargés de convoyer 3.000 têtes de bétail de San Antonio, Texas, à Sedalia, Missouri, dans les années qui suivent la guerre de Sécession. Parmi les interprètes, un certain Clint Eastwood…

The Wild Wild West (Les mystères de l’Ouest en VF), (1965 – 1969, 4 saisons)

A mi-chemin entre le western et la série d’espionnage, «The Wild Wild West» (d’où sera tiré le film éponyme avec Will Smith) suit les aventures dans les années 1880 de deux agents de l’United States Secret Service, au service du président des États-Unis, Ulysses S. Grant (1869 à 1877) : James T. West (Robert Conrad), un homme d'action, et Artemus Gordon (Ross Martin), un as du déguisement. Le duo de choc a pour grand ennemi le Dr. Loveless, expert en création d'engins destructeurs.

Gunsmoke (1955 – 1975, 20 saisons)

Créée par John Meston et diffusée entre 1955 et 1975, «Gunsmoke» est la plus longue série western de l'histoire. Elle met en scène les aventures du marshal Matt Dillon (incarné par l’acteur James Arness, décédé en 2011) à Dodge City dans le Kansas, après la guerre de Sécession.