Jeff Koons : une femme brise accidentellement une sculpture de l'artiste estimée à 39.200 euros lors d'un vernissage

Une collectionneuse qui visitait une foire d'art contemporain à Miami, aux Etats-Unis, a accidentellement renversé et brisé une petite sculpture en verre du célèbre artiste Jeff Koons, estimée à 42.000 dollars soit plus de 39.000 euros.

La sculpture d'un bleu éclatant faisait partie de la fameuse série du «balloon dog» qui a forgé la réputation de Jeff Koons à l'international. L'incident s'est produit lors d'un vernissage privé à Art Wynwood à Miami.

Certains collectionneurs ont alors pensé qu'il s'agissait d'une performance artistique ou d'une mise en scène. «J'ai vu que cette femme était là et qu'elle tapotait (la sculpture). Puis celle-ci est tombée et s'est brisée en mille morceaux», a expliqué à l'antenne de la chaîne Fox News de Miami l'artiste Stephen Gamson.

Au départ, Stephen Gamson pensait que la femme tapotait sur l'oeuvre d'art, qui reposait sur un socle en acrylique portant le nom de Jeff Koons, pour vérifier s'il s'agissait d'un vrai ballon.

Un témoin a pris une vidéo alors que les employés de la galerie balayaient les éclats de verre.

