BAFTA 2023 : Le palmarès complet de la 76e édition

La cérémonie des BAFTA, organisée par la British Academy of film and Television Art, s’est tenue dimanche 19 février. Grand gagnant de cette 76e édition, «A l’ouest rien de nouveau» a dominé la compétition, décrochant sept statuettes. Cate Blanchett et Austin Butler ont remporté les prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur.

La 76 édition des BAFTA a consacré hier le film d’Edward Berger «A l’ouest rien de nouveau» dans sept catégories. Le long métrage, qui suit un jeune soldat allemand pendant la Première Guerre mondiale a notamment raflé le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Edward Berger. «Elvis», biopic dédié au King a remporté quatre BAFTA, dont celui du meilleur acteur principal pour Austin Butler.

Le BAFTA de la meilleure actrice a, quant à lui, été remporté par Cate Blanchett pour son rôle de cheffe d’orchestre impitoyable dans Tár. «The Banshees of Inisherin», tragicomédie sur la rupture brutale d'une amitié, récolte de son côté quatre BAFTA : meilleur scénario original, meilleur film britannique et meilleurs seconds rôles attribués à Barry Keoghan et Kerry Condon.

«Everything Everywhere all at once» ne remporte que le BAFTA du meilleur montage, malgré ses dix nominations.

Lors de la cérémonie, la première depuis le décès d’Elizabeth II il y a cinq mois, l’actrice Helen Mirren, lauréate d’un Oscar et un BAFTA pour son interprétation de la souveraine dans le film «The Queen» en 2006, a rendu hommage à la monarque.

Comme celle des Golden Globes, les BAFTA donnent un avant-goût des Oscars, qui seront décernés le 12 mars à Los Angeles.

Meilleur film

«A l’ouest rien de nouveau» d’Edward Berger

Meilleur réalisateur

Edward Berger pour «A l’ouest rien de nouveau»

Meilleure actrice

Cate Blanchett pour son rôle dans «Tár»

Meilleur acteur

Austin Butler pour son rôle dans «Elvis»

Meilleure actrice dans un second rôle

Kerry Condon pour «The Banshees of Inisherin»

Meilleur acteur dans un second rôle

Barry Keoghan pour «The Banshees of Inisherin»

Meilleur début d’écrivain, réalisateur, producteur

Charlotte Wells pour «Aftersun»

Meilleur film britannique

«The Banshees of Inisherin»

Meilleur documentaire

«Navalny»

Meilleur film d'animation

«Pinocchio» de Guillermo del Toro

Meilleure musique originale

«A l’ouest rien de nouveau»

Meilleur scenario original

«The Banshees of Inisherin»

Meilleur scénario adapté

«A l’ouest rien de nouveau»

Meilleur montage

«Everything Everywhere All At Once»

Meilleurs effets visuels spéciaux

«Avatar»

MeilleurS costumes, maquillage, coiffure

«Elvis»

Meilleur design production

«Babylon»

Meilleur court métrage britannique

«An Irish Goodbye»

Meilleur court métrage d'animation

«Le garçon, la taupe, le renard et le cheval»