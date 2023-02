Steven Spielberg : ces 5 anecdotes que vous ignoriez (peut-être) sur le réalisateur

A 76 ans, Steven Spielberg, dont le nouveau film «The Fabelmans» sort ce mercredi en salles, est l'un des réalisateurs les plus influents du cinéma hollywoodien. Voici 5 anecdotes que vous ne connaissiez peut-être pas sur cet amoureux du 7e art.

Enfant, on le surnommait «le débile»

S’il compte parmi les plus brillants réalisateurs d’Hollywood et reste l’un des poids lourds du cinéma, la vie n’a pas toujours été rose pour Steven Spielberg. Comme il l’évoque dans son nouveau film «The Fabelmans», le cinéaste a beaucoup souffert pendant son enfance, étant souvent la risée de ses camarades. Plus jeune, on le surnommait en effet «le débile», lui qui se protégeait du monde extérieur grâce à sa caméra et ses multiples projets cinématographiques.

Dans un entretien accordé à Wired en 2016, Steven Spielberg a expliqué, qu’à l’époque, «il ne se sentait pas bien dans son corps», et était victime d’antisémitisme. Au lycée, celui que certains appelaient «le sale youpin», et qui préférait dire que sa famille venait d'Allemagne, sera même victime de violences physiques.

Il regarde toujours un film de John Ford avant de commencer un tournage

Immense cinéaste, Steven Spielberg est avant tout un grand cinéphile. Avant de commencer un tournage, il aime regarder ses films préférés, parmi lesquels «La prisonnière du désert», un western avec John Wayne sorti en 1956, et réalisé par John Ford. Ce même John Ford que l’auteur des «Dents de la mer» ou de «La liste de Schindler» considère comme son mentor.

Il apparaît d’ailleurs à la fin de «The Fabelmans» (attention, spoilers) sous les traits de David Lynch. Dans cette scène, le jeune Sammy, alors adolescent, rencontre son héros dans son bureau, qui lui donne une leçon de cinéma et lui explique l’importance de bien filmer la ligne d’horizon. Un conseil que Steven Spielberg a, depuis, suivi à la lettre.

Il a réalisé le premier épisode de la série «Columbo»

Avant de faire une incursion très remarquée au cinéma, le jeune Steven Spielberg s’est illustré à la télévision. A seulement 25 ans, et alors employé des studios Universal après s’être fait remarquer grâce à son court-métrage «Amblin», il est approché par la chaîne américaine NBC pour réaliser le premier épisode officiel de la série «Columbo», avec Peter Falk dans le rôle du célèbre lieutenant à l’imperméable, dont la femme restera toujours un mystère.

Diffusé en 1971, ce premier volet de la première saison s’intitule «Murder by the book» («Le livre témoin», en français), et met en scène James Ferris et Ken Franklin, deux romanciers et amis. Mais le premier finira par assassiner le second.

Il n’a jamais eu l’autorisation de réaliser un James Bond

Ce n’est pas parce que l’on s’appelle Spielberg, Steven Spielberg, que l’on a tous les droits. Pour preuve, avant de connaître la gloire avec «Les dents de la mer», le jeune homme a contacté Cubby Broccoli, producteur de James Bond dans les années 1970, pour lui proposer de réaliser un épisode de la saga 007. Mais la réponse fut catégorique : «Tu n’as pas assez d’expérience».

Steven Spielberg retenta à deux reprises, mais s'est de nouveau heurté à un refus. Heureusement, le réalisateur a pu compter sur le soutien de son ami George Lucas, qui lui lança : «J’ai mieux que James Bond, et ça s’appelle 'Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue'».

Il a refusé qu’un hamburger porte son nom

A l’occasion de la sortie, en 2018, de son film «Ready Player One», adapté du roman «Player One», la chaîne de fast-food américaine Carl’s Jr. a eu l’idée de rebaptiser ses traditionnels hamburgers «Charbroiled Sliders» en «SpielBurgers».

Mais cette initiative ne fut pas du tout du goût du réalisateur, qui a répondu avec humour sur Twitter, demandant à ce que son nom ne soit pas utilisé. «C’est cool, mais je passe mon tour. Vous ne pouvez pas le faire, désolé les gars», a-t-il déclaré.