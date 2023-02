Bertrand Cantat : l'annonce du retour du chanteur ne passe pas

Coupable de la mort de Marie Trintignant en 2003, l'ex-leader de Noir Désir Bertrand Cantat a, ce 17 février, annoncé la sortie prochaine d’un album avec son groupe Détroit. Cette nouvelle tentative de retour sur le devant de la scène soulève depuis une immense vague de protestations sur les réseaux sociaux.

Est-il concevable aujourd’hui qu’il soit de nouveau applaudi ? Condamné en 2003 pour le meurtre de Marie Trintignant, le musicien Bertrand Cantat a ce 17 février annoncé la préparation d’un album avec son groupe Detroit. Une initiative qui suscite une très vive opposition.

Dans un post sur Instagram, l’ancien leader de Noir Désir a précisé que l'opus en question sortirait en 2024. Sans maison de disques, Bertrand Cantat voudrait le réaliser grâce à une campagne de financement participatif, rapporte Le Parisien.

Les commentaires d’internautes en colère à l’idée «indécente» que le chanteur puisse faire son come-back s’abattent actuellement par milliers sur la Toile.

«Non mais je rêêêêve faut juste espérer qu'ils feront ‘salle vide’ !!»; «Il n’a honte de rien celui-là !»; «Et bah dis donc c’est facile de se réinsérer après un meurtre !»; «S’il avait un peu de dignité il arrêterait toute carrière publique», peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux, où de nombreuses personnes se disent littéralement «écoeurées».

«Le tueur de femmes n’a pas compris que le peuple ne veux plus entendre parler de ce monstre !», s’insurge encore l’une, quand une autre suggère à Bertrand Cantat, plutôt que de sortir un album, de «se rendre sur la tombe de Marie Trintignant pour lui demander pardon jusqu’à la fin de ses jours.»

Marie Trintignant morte sous les coups du chanteur

Le 27 juillet 2003, Marie Trintignant, alors en tournage en Lituanie, est transportée à 7h30 dans un coma profond à l'hôpital de Vilnius à la suite d'une violente altercation avec Bertrand Cantat.

Le 1er août, l'actrice de 41 ans décède des suites d'un oedème cérébral dans une clinique de Neuilly-sur-Seine, et ce malgré deux opérations, est-il alors précisé.

Mis en examen pour «violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner» et «non-assistance à personne en danger», Bertrand Cantat reconnaît durant son audition avoir frappé plusieurs fois sa compagne.

Il est condamné à huit ans de prison, mais n’en purgera que quatre, dont un en Lituanie, avant de bénéficier d'une libération conditionnelle en 2007 et de voir son contrôle judiciaire prendre fin en 2011.

Dès 2010, Bertrand Cantat avait progressivement repris son activité publique, avec un album et une tournée avec le groupe Detroit, suivis de la sortie, en décembre 2017, de son premier album solo «Amor Fati». Un retour qui avait fortement déplu et même fait hurler, quand celui qui est devenu un symbole de la violence faites aux femmes, avait fait la couverture des Inrocks.

Bertrand Cantat a déjà tenté de multiples retours dans la musique

En novembre 2021, une trentaine de militantes féministes avaient tenté de bloquer l'accès au Théâtre de La Colline à Paris, où se jouait la première d'un spectacle dont la musique avait été composée par Bertrand Cantat. Tandis que le fléau des féminicides frappe de plus en plus l'opinion publique et que se déploie le mouvement #MeTooThéâtre, cette collaboration avait alors fait grincer beaucoup de dents.

«Cantat assassin, Mouawad complice !»; «Il l’a tuée et vous l’applaudissez !» scandaient les militantes, espérant faire annuler le spectacle, comme elle l’avaient confié à l’AFP. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot avait elle-même dit «regretter» que le musicien ait été «invité» à créer la musique du spectacle. De son côté, le directeur du théâtre Wajdi Mouawad avait refusé de déprogrammer Bertrand Cantat.

Avant cela, en 2019, un spectacle qui devait voir le chanteur Bertrand Cantat remonter sur scène près de Bordeaux, avec le romancier Caryl Ferey, avait été annulé à la suite de «pressions multiples», avait annoncé la salle qui devait l'accueillir.

L'ex-chanteur de Noir Désir n'était à cette époque pas remonté sur scène depuis l'interruption de sa tournée en 2018, à la suite de manifestations hostiles de la part de celles et ceux qui estiment que le laisser revenir sur le devant de la scène est une insulte à toutes les victimes.

«J'ai payé la dette à laquelle la justice m'a condamné, avait à l'époque écrit Bertrand Cantat sur Facebook. J'ai purgé ma peine. Je n'ai pas bénéficié de privilèges. Je souhaite aujourd'hui, au même titre que n'importe quel citoyen, le droit à la réinsertion. Le droit d'exercer mon métier». Mais après plusieurs annulations, il avait lui-même renoncé à sa tournée.

Son nouveau retour annoncé rouvre aujourd'hui, une nouvelle fois, le débat épineux sur sa possible, ou impossible, réhabilitation.