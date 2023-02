Taylor Swift : la chanteuse remporte pour la troisième fois le trophée IFPI de l'artiste ayant le plus vendu dans le monde

La chanteuse américaine Taylor Swift est la lauréate du prix «Artiste mondial de l'année 2022», a annoncé ce mercredi l'IFPI, organisme représentatif de l'industrie mondiale de la musique enregistrée.

Jamais deux sans trois. L'organisation internationale représentant l'industrie mondiale de la musique enregistrée (IFPI) a annoncé que Taylor Swift a été désignée lauréate du prix «Artiste mondial de l'année 2022», un prix qu’elle avait déjà remporté en 2014 et 2019. La chanteuse est donc désormais la plus titrée depuis l’invention de ce prix, il y a dix ans.

C’est la sortie en octobre 2022 de son nouvel album «Midnights» qui lui a valu cette distinction. L’opus avait caracolé en tête des ventes dès sa sortie, avec notamment quelque 1,5 millions d’unités vendues aux Etats-Unis lors de sa première semaine, rapporte Luminer.

En annonçant le prix, la directrice générale de l'IFPI, Frances Moore, a qualifié Taylor Swift de «star internationale vraiment magnifique, qui continue de grandir et d'évoluer en tant qu'artiste, tout en maintenant un lien incroyablement fort avec ses fans du monde entier», selon les propos rapportés par le magazine Billboard.

A noter que le lauréat de ce prix est sélectionné en fonction de sa performance globale dans tous les formats de musique numérique et physique, au cours de la dernière année.

