César 2023 : Brad Pitt, invité surprise, rend hommage à David Fincher

Alors qu’il était présent ce vendredi à l’Olympia pour recevoir un César d’honneur, le réalisateur américain David Fincher a vu débarquer l’un de ses plus fidèles acteurs : Brad Pitt en personne.

Il a créé la surprise en foulant la scène de l’Olympia ce vendredi lors de la 48e cérémonie des César. Alors que personne ne l’attendait, Brad Pitt est apparu en personne pour remettre le César d’honneur au réalisateur américain David Fincher, dont il est très proche, et lui rendre un vibrant hommage.

Quelle déclaration d'amour de Brad Pitt à David Fincher #César2023 pic.twitter.com/Msu7CZG3XV — CANAL+ (@canalplus) February 24, 2023

«J'ai joué dans trois films de David, je suis un rescapé, a lancé la star hollywoodienne en ouverture de son discours. (…) J'adore cet homme et cette embuscade me ravit. Avec lui, il n'y a pas d'à peu-près. Travailler avec lui, c'est tutoyer l'excellence. On se traînerait sur du verre pilé pour refaire une scène avec lui».

L’acteur et le cinéaste ont tourné ensemble «Se7en», «Fight Club» et «L'Etrange histoire de Benjamin Button».