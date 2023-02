ChatGPT : près de 200 livres écrits par l'intelligence artificielle vendus sur Amazon, l'inquiétude monte chez les auteurs et les éditeurs

Plus de 200 livres, écrits par l'intelligence artificielle ChatGPT, sont disponibles sur Amazon. Un phénomène inquiétant pour les auteurs, comme pour les éditeurs.

ChatGPT, nouvel auteur à succès ? Sur Kindle, la boutique de livres en ligne d'Amazon, les ouvrages écrits par l'intelligence artificielle pullulent, d'après l'agence de presse américaine Reuters.

Mi-février, plus de 200 livres électroniques ont pu être identifiés comme ayant pour véritable auteur ChatGPT, à l'instar de «L'écureuil sage : une histoire d'épargne et d'investissement», un ouvrage pour enfant dans lequel un écureuil est tombé sur une pièce d'or et a appri à l'investir pour s'enrichir.

Son auteur, Brett Schickler, a indiqué que cette publication lui avait fait gagner une petite centaine d'euros. Une somme relativement intéressante lorsque l'on sait que l'ouvrage a été intégralement rédigé par ChatGPT, qui peut créer des histoires à l'infini, sans efforts de la part de l'auteur.

les «vrais» auteurs menacés ?

«C'est quelque chose dont nous devons vraiment nous inquiéter, ces livres vont inonder le marché et beaucoup d'auteurs vont être au chômage», a déclaré Mary Rasenberger, directrice exécutive du groupe d'écrivains La Guilde des auteurs, la plus grande organisation professionnelle d'écrivains américains.

Alors, faudrait-il faire preuve de plus de transparence et informer les lecteurs de l'implication de l'IA dans l'écriture des livres ?

Interrogé par Reuters, Amazon n'a pas précisé s'il prévoyait de revoir les politiques de sa boutique Kindle en ce qui concerne l'utilisation de ChatGPT. «Tous les livres du magasin doivent respecter nos directives de contenu, y compris en respectant les droits de propriété intellectuelle et toutes les autres lois applicables», a simplement déclaré la porte-parole d'Amazon, Lindsay Hamilton.