Rihanna : après le Super Bowl, la star de la pop chantera aux Oscars

Après avoir fait sensation au Super Bowl, Rihanna chantera lors de la cérémonie des Oscars qui se déroulera le 12 mars prochain. Elle reprendra le titre «Lift Me Up», issu de la bande-originale de «Black Panther : Wakanda Forever».

Alors qu’elle ne s’était pas produite sur scène depuis sept ans, Rihanna fait un retour remarqué. Après avoir assuré le show à la mi-temps de la finale du Super Bowl le 12 février dernier, et révélé par la même occasion au monde entier sa deuxième grossesse, la star de la pop originaire de La Barbade se produira lors de la 95e cérémonie des Oscars qui se tiendra le 12 mars prochain, à Los Angeles.

Elle interprètera son titre «Lift Me Up», en lice pour la statuette de la meilleure chanson originale, et extrait du film de super-héros «Black Panther : Wakanda Forever».

Il s’agit là de la première nomination aux Oscars pour l’artiste de 35 ans qui a par ailleurs déjà été récompensée neuf fois aux Grammy Awards. «Hold My Hand» interprété par Lady Gaga dans «Top Gun : Maverick» et la chanson «Naatu Naatu» du compositeur M.M. Keeravani pour le film «RRR», figurent dans la même catégorie et sont ainsi ses principaux concurrents.