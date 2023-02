Berlinale 2023 : l’Ours d’or décerné au documentaire «Sur l’Adamant» du Français Nicolas Philibert

Le documentaire «Sur l'Adamant», du Français Nicolas Philibert, a remporté samedi soir l'Ours d'or de la Berlinale 2023.

La France a brillé à la 73e cérémonie de la Berlinale, festival du cinéma organisé dans la capitale allemande. Le documentaire «Sur l’Adamant», de Nicolas Philibert, a reçu la plus belle récompense, avec l’Ours d’Or du meilleur film.

Dans son œuvre, le documentariste et son équipe montent à bord d’une péniche parisienne accueillant des personnes atteintes de troubles psychiques. Patients et soignants «tentent de résister autant qu'ils peuvent au délabrement et à la déshumanisation de la psychiatrie», selon le synopsis du film. Il s’agit du premier opus d'une trilogie à ce sujet.

Ours d'argent pour Philippe Garrel

«J'ai tenté d'inverser l'image que nous avons toujours des fous, si discriminante», a déclaré Nicolas Philibert, lisant un petit discours préparé en anglais après avoir reçu son prix. «Je veux que nous soyons capables, si nous ne sommes pas capables de nous identifier à eux, au moins reconnaître ce qui nous unit au-delà de nos différences, quelque chose comme une humanité commune. (…) Comme nous le savons tous, les gens les plus fous ne sont pas ceux que nous croyons», a-t-il conclu sous des tonnerres d'applaudissements.

Nicolas Philibert, 72 ans, s’était fait connaître il y a deux décennies avec l’immense succès de «Etre et avoir», où il suivait une classe de treize élèves dans un village auvergnat.

Il n’a pas été le seul Français récompensé par la Berlinale, puisque Philippe Garrel a reçu de son côté l’Ours d’argent du meilleur réalisateur, pour «Le Grand Chariot».