Fubar : Arnold Schwarzenegger mélange action et humour dans la bande-annonce (VO) de sa première série

Pour la première fois de sa carrière, Arnold Schwarzenegger incarnera le rôle principal d’une série télévisée dans «Fubar», un récit mélangeant action et humour, qui sera lancé le 25 mai prochain sur Netflix.

Il est de retour. Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de «Fubar», la fiction qui marquera la première participation d’Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal d’une série télévisée. Selon l’ancien gouverneur de Californie, les téléspectateurs le retrouveront dans la peau d'un personnage proche de celui qu’il incarnait dans «True Lies», avec un savant mélange d’action et d’humour. «Partout où je vais, les gens me demandent si je vais faire une nouvelle comédie d’action comme ‘True Lies’. Et bien, voilà qui est fait. ‘Fubar’ va vous botter le train et vous faire rire – et pas seulement pendant 2 heures. Vous avez une saison entière à disposition», a expliqué le comédien dans un communiqué.

Créée par Nick Santora (Reacher, Prison Break), «Fubar» suit l’histoire d’un agent de la CIA proche de la retraite, qui découvre que la totalité de sa relation avec sa fille, qui est elle-même un agent de la CIA, n’a été qu’un mensonge. Et ils décident dès lors d’allier leurs forces. «Une des choses qui m’a toujours fasciné, c’est la manière dont Schwarzenegger peut être drôle tout en bottant des fesses. C’est la raison pour laquelle je voulais que ‘Fubar’ soit une comédie d’espionnage hystérique, mixée avec de l’action à couper le souffle. Et c’est exactement cela, et plus encore», promet le créateur.

La série, déclinée en 8 épisodes, est attendue pour le 25 mai sur Netflix. Le reste du casting comprend Monica Barbaro, Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, ou encore Fabiana Udenio.