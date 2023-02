SAG Awards 2023 : les 5 infos à retenir de la 29e cérémonie

La 29e cérémonie des SAG Awards a offert aux internautes branchés sur la chaîne YouTube de Netflix des moments d’émotion, avec les victoires historiques de Michelle Yeoh et Ke Huy Quand pour leur performance dans le film «Everywhere Everything All At Once», grand gagnant de la soirée.

Une soirée pour l’histoire. Organisée sur la scène de l’hôtel Fairmont Century Plaza, à Los Angeles, et retransmis sur la chaîne YouTube de Netflix, la 29e cérémonie des SAG Awards a vu le syndicat américain des professionnels des médias du monde entier décerner ses prix pour le cinéma et les séries. Le film «Everywhere Everything All At Once» et ses quatre récompenses a été le grand gagnant de la soirée, et vient de prendre une petite avance sur la compétition pour les Oscars. Voici les 5 moments qu’il fallait retenir de cette soirée riche en émotion.

Le bonheur de Jamie Lee Curtis

C'est avec les larmes aux yeux que Jamie Lee Curtis a reçu son premier SAG Awards en 45 ans de carrière, pour son rôle dans le film «Everywhere Everything All At Once» en tant que second rôle féminin. «Je porte la bague de mariage que mon père a offert à ma mère», a-t-elle lancé devant une audience hilare, en référence à ses célèbres parents, Janet Leigh et Tony Curtis. «Ils se détestaient à la fin pour tout vous dire», enchaîne la comédienne de 64 ans qui était visiblement émue de recevoir cette récompense de la part de la profession. «C’est juste incroyable !», a-t-elle dit, avant d’encourager le public à acclamer Michelle Yeoh, sa partenaire à l’écran.

Michelle Yeoh entre dans l’histoire...

Michelle Yeoh est entrée dans l’histoire des SAG Awards en devenant la première femme d’origine asiatique à remporter le prix de la meilleure comédienne. «J’ai l’impression que mon cœur va exploser si je commence à parler !», a-t-elle lancé devant le micro (sur lequel sa robe frottait malheureusement pour nos oreilles). «Je vous remercie pour votre amour, votre soutien, parce que je sais que je me trouvais face à des titans», a-t-elle poursuivi en tentant de retenir ses larmes. «Merci, merci, merci. Ce n’est pas que pour moi, c’est pour toute les petites filles qui me ressemblent», a également précisé la comédienne.

...tout comme Ke Huy Quan

Décidemment. Le retour en grâce de Ke Huy Quan dans le monde du cinéma grâce au film «Everywhere Everything All At Once» est une des plus belles histoires de l’industrie du cinéma. Contraint de faire une croix sur sa carrière d’acteur en raison d’opportunités trop rares, Ke Huy Quand est devenu le premier comédien d’origine asiatique à remporter le prix du meilleur acteur dans un second rôle lors de la cérémonie des SAG Awards. Un honneur pour celui qui a connu une longue traversée du désert à Hollywood. «C’est un moment plein d’émotion pour moi (…) Je réalise que ce moment ne m’appartient plus. Mais il est pour tous ceux qui ont demandé un changement. Quand je me suis écarté de la comédie, c’est parce que je n’avais que trop peu d’opportunités», a-t-il expliqué avec émotion.

La sagesse de Brendan Fraser

Récompensé pour sa performance dans «The Whale», Brendan Fraser a tenu a offrir des mots d’encouragement pour tous les comédiens qui traverseraient une période difficile dans leur carrière. «C’est une personne (Charlie, son personnage dans le film) qui est sur un radeau de regrets, mais qui se trouve sur une mer d’espoir. Et j’ai été sur cette mer, et je surfe sur sa vague ces derniers temps, et c’est puissant et cela fait du bien. Mais j’ai également été pulvérisé par cette vague sur le sol océanique, écrasant mon visage dessus, pour échouer sur une plage étrange dans un monde différent en me demandant où je pouvais être», a-t-il commencé. «Je veux que vous sachiez, que tous les acteurs sont passés ou passent par là. Je sais ce que vous ressentez. Croyez-moi, si vous vous accrochez et que vous mettez un pied devant l’autre, vous arriverez à bon port. Ayez du courage», a-t-il poursuivi.

Sally Fields honorée pour sa carrière

Un des moments les plus forts de la soirée aura été de voir Sally Fields obtenir une récompense pour l’ensemble de sa carrière et son engagement humanitaire. La comédienne a offert un discours d’une grâce inouïe, en faisant référence aux rôles inoubliables qu’elle a incarnés. «J’ai été l’employeur de Mme Doubtfire, la mère de Forrest Gump, la femme de Lincoln, et la tante de Spider-Man. Parfois, j’ai eu la chance de faire partie de projets dont les scénarios étaient si bons que ma main en tremblait la première que je les lisais. Ils ont ouvert et révélés des parties de moi-même que je n’aurais pas connu autrement. J’ai travaillé toute ma vie. Et tout au long de ces presque 60 années, il n’y a pas eu un jour où je n’ai pas été silencieusement réjouie de pouvoir dire que je suis comédienne», a-t-elle dit.