Selena Gomez : la comédienne présente ses excuses à ses partenaires de la série «Les Sorciers de Waverly Place»

Invitée du podcast «Les Sorciers de Waverly Pod», animé par Jennifer Stone et David DeLuise, Selena Gomez a affirmé que la plus grosse erreur de sa carrière avait été de ne pas entretenir les liens avec le reste du casting de la série.

Une pointe de regret. La carrière de Selena Gomez a été lancée grâce à la série «Les Sorciers de Waverly Place» sur Disney Channel. C’est donc tout naturellement que la comédienne a accepté de participer au podcast animé par deux anciens acteurs de la fiction, Jennifer Stone et David DeLuise, où elle était invitée à revenir sur ses plus grosses erreurs. Et selon l’interprète d’Alex Russo, la plus grave aurait été de ne pas garder le contact avec ses amis de la série qui l’a révélée au grand public.

«J’ai tellement honte des décisions que j’ai prises. Je ne voulais pas que vous découvriez l’état dans lequel je me trouvais parce que vous m’auriez dit la vérité. Et cela me terrifiait. Et je ne voulais pas vous laisser tomber», confie la star de «Only murders in the building», en faisant notamment référence à ses problèmes de santé mentale.

Le malentendu dissipé

«C’est très touchant, et je te remercie de dire cela. Nous… tu nous manques et je suis heureux de voir que tu vas mieux désormais», lui réplique David DeLuise. De son côté, Jennifer Stone a avoué s’être sentie coupable dans la perte de leur amitié. «J’apprécie que tu dises cela. Pour être tout à fait franche, il y a eu des moments où je me suis dit ‘A-t-on arrêté d’être amies parce que je ne lui disais pas ce qu’elle voulait entendre ?’, tu comprends ? Donc je suis ravie que tu sois là», explique-t-elle.

Selena Gomez, qui s’est confiée sur les difficultés qu’elle a rencontré tout au long de sa carrière suite à sa participation à la série «Les Sorciers de Waverly Place» dans le documentaire «Selena Gomez : My mind and me», s’est souvenue avec émotion de cette période de sa vie. «Je me sentais en sécurité, et c’est une chose compliquée pour moi à ressentir, et je sais que vous m’aimiez pour ce que j’étais. Vous m’appréciez pour moi, et c’est tout ce que je pouvais demander. La confiance inconditionnelle et les liens qui nous unissaient me manquent terriblement», lance-t-elle.