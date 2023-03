Ed Sheeran : le chanteur annonce la sortie d'un nouvel album le 5 mai

Alors qu’il est actuellement en tournée mondiale, Ed Sheeran a annoncé ce mercredi, via une vidéo sur Instagram, la sortie d’un nouvel album baptisé «-» (Subtract). L’opus sera disponible le 5 mai prochain.

Après avoir dévoilé les albums «+» en 2011, «x» en 2014, «÷» en 2017 et «=» en 2021, Ed Sheeran poursuit et conclut sa suite mathématique avec la sortie de «-» (Subtract). Le chanteur et musicien britannique a annoncé ce mercredi 1er mars, par le biais d’une vidéo publiée sur son compte Instagram, que ce disque serait dévoilé le 5 mai prochain.

Dans ce post, on découvre l’artiste marchant sur une plage, ainsi que le nom des 14 titres que les fans pourront bientôt écouter, qui apparaissent dans le sable. Parmi eux, «Dusty», «Curtains», ou encore «The Hills of Aberfeldy». Pour cette nouvelle aventure musicale, Ed Sheeran a fait appel à Aaron Dessner du groupe The National, lequel a déjà travaillé avec la star Taylor Swift.

L’interprète de «Bad Habits» qui a vendu plus de 50 millions de disques dans le monde, dont 2 millions en France, promet un album à l’univers «plus épuré et plus intimiste, abordant des thèmes très personnels, solennellement accompagné de sa guitare».