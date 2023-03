«Peter Pan et Wendy» sur Disney+ : Jude Law en terrifiant capitaine Crochet dans la bande-annonce

Dans la bande-annonce de «Peter Pan & Wendy» dévoilée ce mercredi, le célèbre capitaine Crochet apparaît sous les traits de l’acteur Jude Law. Le remake en live action sortira le 28 avril sur la plate-forme Disney+.

En attendant de découvrir «La petite sirène», qui débarquera au cinéma le 24 mai prochain, Disney mise sur une nouvelle adaptation en live action d’un de ses grands classiques : «Peter Pan & Wendy», disponible sur la plate-forme Disney+ le 28 avril.

Dans la bande-annonce dévoilée ce mercredi 1er mars, on retrouve avec joie tous les personnages emblématiques du célèbre pays imaginaire, y compris le redoutable capitaine Crochet incarné par Jude Law. Avec ses cheveux longs et sa fine moustache, l’acteur britannique s’apprête à terroriser les jeunes enfants.

La fille de Milla Jovovich dans la peau de Wendy

Réalisée par David Lowery, cette nouvelle adaptation du roman éponyme de J. M. Barrie et du dessin animé de Disney sorti en 1953, raconte les aventures de la jeune Wendy qui, à défaut d’aller dans un pensionnat, s’envole avec ses deux frères vers des contrées lointaines. Elle fera la connaissance d’un garçon qui refuse de grandir et de la fée Clochette.

Alors que le jeune Alexander Molony interprète Peter Pan et Yara Shahidi la petite fée magique, on découvre aussi au casting Ever Anderson dans le rôle de Wendy. Et elle n’est pas tout à fait une inconnue, puisqu’elle est la fille de l’actrice et mannequin Milla Jovovich.