The Idol : The Weeknd s'en prend au magazine Rolling Stone après leur enquête sur le tournage chaotique de la série

Abel «The Weeknd» Tesfaye et le magazine américain Rolling Stone se sont lancés dans un échange tendu sur les réseaux sociaux après la publication d’une enquête sur les coulisses, jugées chaotiques, de la série «The Idol», attendue cette année sur HBO.

Une pointe de tension. Suite à la publication d’une enquête sur le tournage chaotique de «The Idol», dans laquelle il tient le premier rôle avec Lily-Rose Depp et dont il est le co-auteur du scénario, Abel «The Weeknd» Tesfaye a publié un message sur les réseaux sociaux à l’attention du magazine américain Rolling Stone. «On a fait quelque chose pour vous énerver ?», demande le chanteur. «Absolument pas !!!», a répondu dans la foulée le rédacteur en chef, Noah Shachtman, en accompagnant sa réponse de deux Unes du magazine consacrées à The Weeknd.

Dans l’extrait de «The Idol», Tedros, le personnage incarné par Abel «The Weeknd» Tesfaye, se montre critique à l’égard de Rolling Stone quand Jocelyn, la chanteuse jouée par Lily-Rose Depp, se voit proposer de réaliser la Une du magazine. «Rolling Stone ? Ne sont-ils pas un peu ringards ?», répond Tedros, avant d’expliquer que le magazine a plus à bénéficier de la notoriété de la chanteuse, qu’elle à apparaître en couverture.

Enquête sur un tournage chaotique

La série attendue sur la chaîne américain HBO dans le courant de l’année 2023 – mais toujours sans date de lancement officielle – a fait l’objet d’une enquête intitulée «The Idol : Comment le successeur d’Euphoria est devenue un étrange porno torturé», qui affirme que la fiction enchaînerait les déconvenues en raison d’un environnement de travail toxique, de réécritures de dernières minutes, et de dépassements de budget. Des affirmations que HBO conteste fermement.

Pilotée par le créateur d’«Euphoria», Sam Levinson, «The Idol» suit l’histoire de Jocelyn, une star de la pop qui passe son temps à donner des concerts, tourner des clips, enchaîner les répétitions, et faire la fête à Los Angeles. Jusqu’au jour où son chemin croise celui de Tedros. Un gourou cocaïnomane qui dénonce l’exploitation malsaine imposée par l'industrie du spectacle à Hollywood. Et avec lequel elle va entamer une relation destructrice.

Selon Rolling Stone, les premiers signes de malaise sur le tournage de la série sont apparus avec le départ de la réalisatrice Amy Seimetz en avril 2022, alors qu’une bonne partie des six épisodes étaient déjà tournée. C’est Sam Levinson qui aurait repris le poste de réalisateur, imposant de réécrire, et de tourner à nouveau, la quasi-totalité de la fiction.

Ces changements auraient créé un environnement de travail malsain, avec des divisions entre les plus proches collaborateurs de Levinson, en raison des changements constants imposés sans que l’équipe de production n’en soit tenue informée. Une autre source y décrit également le tournage d’une scène (qui n’aurait finalement pas été retenue) entre The Weeknd et Lily-Rose Depp, où son personnage demande à être battue et violée.

HBO monte au créneau

Selon le site américain Variety, le tableau peint par le magazine Rolling Stone serait largement exagéré. Une source affirme que seul le pilote a été revu et a exigé de nouvelles prises de vues, et non plusieurs épisodes. Le dépassement de budget ne serait pas donc pas aussi conséquent que l'enquête le laisse penser. La chaîne américaine HBO a également transmis un communiqué pour apporter des précisions.

«L’approche initiale de la série et de la production des premiers épisodes, malheureusement, ne correspondait pas aux exigences de la chaîne, donc nous avons décidé d’y apporter un changement. Tout au long du processus, l’équipe créative a été attentive au fait de créer un environnement de travail sûr, collaboratif, et basé sur le respect mutuel. Et l’an dernier, l’équipe a effectué des changements qu’elle pensait être dans l’intérêt de la production, du casting, et des équipes de tournage», annonce-t-elle.

Une autre source précise à Variety qu’aucun journaliste de Rolling Stone n’a été en mesure de voir la série telle qu’elle sera diffusée, et que celle-ci ambitionne toujours de raconter son histoire à travers le regard de son personnage principal féminin. C’est Lily-Rose Depp qui s’est chargée de prendre la défense de Sam Levinson, là aussi par la voie d’un communiqué transmis à Variety.

«Sam est, pour tellement de raisons, le meilleur réalisateur avec lequel j’ai travaillé de toute ma carrière. Je ne me suis jamais sentie aussi soutenue et respectée dans un espace créatif, où mes remarques et mes opinions ont été à ce point valorisées. Travailler avec Sam est une véritable collaboration dans tous les sens du terme – c’est important pour lui, plus que tout autre chose, de savoir ce que les acteurs pensent de leur travail, mais aussi comment nous nous sentons quand nous jouons. Il emploie des gens dont il estime le travail et a toujours créé un environnement dans lequel je me suis sentie comprise, entendue, et appréciée», peut-on lire.