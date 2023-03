Scream 6 : les habitants d'une ville californienne terrorisés par la campagne de promotion du film

Le studio Paramount a eu l’idée d’engager des comédiens pour errer dans les rues des villes dans le costume de Ghostface, un couteau à la main. Une campagne promotionnelle mise en place à quelques jours de la sortie du film, qui a terrorisé certains habitants.

Trop réaliste. Alors que «Scream VI» doit sortir en salles la semaine prochain (le 8 mars en France), le studio Paramount a décidé de mettre en place une campagne promotionnelle particulièrement originale pour le prochain volet de la saga horrifique, en demandant à des acteurs d’enfiler le costume de Ghostface, et de errer dans les rues un couteau à la main.

Mais selon le site américain Variety, certains habitants ont été terrorisés en les apercevant dans la rue, appelant la police en renfort. Le phénomène a pris une telle ampleur dans la petite ville de Sonoma, en Californie, que le commissariat a été contraint de publier un communiqué à l’attention de la population pour leur expliquer qu’il ne s’agissait pas de criminels, et que tout était sous contrôle. Le compte Twitter officiel consacré au célèbre personnage, Ghostface, s’est amusé du buzz généré par l’affaire.

I was just minding my business https://t.co/aG8bc3J4Cc — Ghostface (@GhostfaceTalks_) March 1, 2023

«Je m’occupais seulement de mes affaires», peut-on lire. «Les habitants de Sonoma ont eu une surprise un peu effrayante lundi lorsqu’une personne portant un costume ‘Scream’ s’est tenue immobile au Sonoma Plaza. Le premier film de la franchise a été tourné au centre communautaire de Sonoma, à un pâté de maisons», précise le compte du site d’information de San Fracisco Kron4 News.

Le compte Instagram SineHub a regroupé plusieurs clichés de comédiens déguisés en Ghostface déambulant dans les rues.

Dans «Scream 6», les spectateurs retrouveront Sam Carpenter (Melissa Barrera), sa sœur Tara (Jenna Ortega), et deux de leurs amis loin de la petite ville de Wosboro, puisqu’ils sont venus poursuivre leurs études à New York. À noter que les personnages principaux, incarnés par Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding et Jasmin Savoy Brown, seront rejoints par Gal Weathers, la journaliste et auteure de best-seller incarnée par Courteney Cox depuis le premier volet de la saga.

Ainsi qu’Hayden Pannetiere, qui reprendra pour l’occasion le rôle de Kirby Reed, la jeune femme aperçue dans «Scream 4», qui s’était imposée comme un des personnages préférés auprès des fans.