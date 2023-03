«Christophe… définitivement», «Women Talking», «Et l’amour dans tout ça ?» : voici 3 films à voir au cinéma ce mercredi 8 mars

Le documentaire «Christophe... définitivement», le drame féministe «Women Talking», et la comédie romantique «Et l'amour dans tout ça ?» avec Lily James... Voici 3 films à découvrir au cinéma ce mercredi 8 mars.

Un documentaire : «Christophe… définitivement»

Le 16 avril 2020, Christophe nous quittait à l’âge de 74 ans, des suites d’une maladie pulmonaire. Trois ans plus tard, Ange Leccia et Dominique Gonzalez-Foester font revivre l’interprète des «Mots bleus» sur grand écran, dans un documentaire passionnant et bouleversant. Présenté en sélection officielle au Festival de Cannes en mai dernier, «Christophe… définitivement» s’intéresse au retour sur scène du chanteur en mars 2002, après une très longue absence.

On y découvre de rares captations de concerts, des scènes de répétitions et des confidences principalement enregistrées de nuit. Car Christophe, de son vrai nom Daniel Bevilacqua, était un être fantasmagorique, un animal nocturne qui ne suivait aucun schéma. C’est pourquoi les deux auteurs ne respectent aucune chronologie pour coller au plus près de cet artiste minutieux, qui rejetait l’idée d’un «documentaire classique, style ma vie, mon œuvre.» «On n’apprend rien sur sa dernière compagne, sa vie privée, etc, ce n’est pas notre sujet. On filme Christophe l’artiste, je dirais même l’artiste expérimental», précise Dominique Gonzalez-Foester.

«Christophe… définitivement», d’Ange Leccia et Dominique Gonzalez-Foester (1h26).

UN DRAME : «WOMEN TALKING»

S’inspirant de faits réels qui ont eu lieu en Bolivie dans les années 2000, «Women Talking», en lice pour l’Oscar du meilleur film lors de la prochaine cérémonie qui se tiendra le 12 mars prochain, s’intéresse à une communauté religieuse qui n’est pas directement citée mais dont on sait qu’elle est installée dans un endroit reclus des Etats-Unis. Là, les femmes sont violentées sexuellement par les hommes de cette même institution, qui refuse tout progrès et modernité.

Quand elles découvrent qu’il ne s’agit pas d’un acte du diable, les femmes les plus influentes décident de se réunir afin de discuter de la façon dont elles doivent se rebeller contre ce patriarcat. Par la force, la fuite ou le pardon, chacune ayant ses convictions propres. Signé par la réalisatrice canadienne Sarah Polley et sublimement interprété par Claire Foy, Rooney Mara, Jessie Buckley et Frances McDormand, ce drame féministe sublime les mots, lesquels semblent être la meilleure arme pour combattre les maux.

«Women Talking», de Sarah Polley (1h44).

UNE COMÉDIE ROMANTIQUE : «ET L’AMOUR DANS TOUT ÇA ?»

Quand Lily James, star de «Downton Abbey» vu récemment dans «Pam & Tommy», rencontre Shazad Latif, aperçu dans «Star Trek : Discovery», cela donne une comédie romantique qui plaira assurément à tous les amoureux du genre. «Et l’amour dans tout ça ?», que l’on doit aux producteurs du «Journal de Bridget Jones» et «Love Actually», met en scène deux voisins et amis d’enfance.

Kazim, qui vit à Londres, a sa propre définition de l’amour et a opté pour un mariage arrangé, ou plutôt «assisté», avec une inconnue originaire du Pakistan. A l’inverse, Zoe espère trouver le futur père de ses enfants sur les sites de rencontres. Intriguée par la démarche qu’entreprend son meilleur copain, la trentenaire décide de le filmer dans ses préparatifs, tout en tentant d’échapper à une mère (hilarante Emma Thompson) quelque peu envahissante et exubérante. Mais ne dit-on pas : «Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point» ? Une «rom com» réconfortante qui s’apprécie comme un petit bonbon.

«Et l’amour dans tout ça ?», de Shekhar Kapur (1h49).