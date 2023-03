Fashion Week de Paris : Coperni innove à nouveau, en faisant défiler des robots Boston Dynamics

La maison Coperni a à nouveau innové lors de la Fashion Week de Paris ce week-end, alors que des robots ont pris part au défilé de la marque aux côtés des mannequins. En octobre, la maison française avait déjà peint une robe directement sur Bella Hadid.

Le monde de la mode ne cesse pas d'évoluer, et en particulier la maison Coperni. Installé dans une salle du Théâtre national de Chaillot, le défilé automne-hiver 2023 de la Fashion Week parisienne signé Coperni a encore fait parler de lui. Pas de défilé classique avec des modèles qui marchent en ligne en regardant droit devant soi.

Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant ont encore frappé fort, en faisant défiler les mannequins accompagnés de robots «Spots». Ces robots, bien connus du grand public, sont une création de Boston Dynamics, jaune et en forme de chien.

Robots took over Coperni’s fall 2023 show during #ParisFashionWeek. See every moment from the runway: https://t.co/SlsQUbbnLG pic.twitter.com/nz3jp03PQC

— Vogue Runway (@VogueRunway) March 4, 2023