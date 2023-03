Alien : Disney annonce le lancement du tournage du prochain film, avec un maître de l’horreur aux commandes

20th Century Studios et The Walt Disney Company ont annoncé que le tournage du neuvième film de la franchise Alien - provisoirement intitulé «Alien : Romulus» – commencera ce mercredi 8 mars.

Le prochain Alien commencera à être mis en boîte ce mercredi en Hongrie, vient de confirmer Disney. Ce nouvel opus, le neuvième de la franchise (si l’on compte les deux crossovers «Aliens vs Predator») serait «sans lien» avec les films précédents.

Selon le synopsis annoncé, il suivra «un groupe de jeunes gens vivant dans un monde lointain qui se retrouvera confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers», autrement dit sûrement traqué par le fameux xénomorphe…

Produit par 20th Century Studios, Alien 9e du nom embarquera au casting une brochette de jeunes acteurs : Cailee Spaeny («Sale Temps A L’hôtel El Royale»), David Jonsson («Industry»), Archie Renaux («Morbius»), Isabela Merced («Rosaline»), Spike Fearn («The Batman») et Aileen Wu (documentaire «Away from Home»).

Fede Alvarez’s ‘Alien’ Movie Rounds Out Cast (Exclusive) https://t.co/v4IIwBA98l — The Hollywood Reporter (@THR) March 3, 2023





Le scénario du neuvième film est signé Fede Alvarez (à qui l’on doit «Evil Dead» et la saga «Don‘t Breath») et son collaborateur attitré Rodo Sayagues. Les deux spécialistes de l’horreur avaient présenté leur idée il y a quelques années à Ridley Scott en personne.

Le réalisateur du premier film de la saga sorti en 1979 et des opus prequels, «Prometheus» et «Covenant», produira d’ailleurs lui-même ce nouveau film au côté de Michael Pruss («L’étrangleur de Boston»), tandis que Brent O’Connor («Bullet Train»), Elizabeth Cantillon («Persuasion») et Tom Moran («The Secret Man») assureront la production déléguée.

A noter que le film entame son tournage alors qu’une série «Alien» vient elle d’entrer en pré-production sous la houlette de Noah Hawley (« Fargo», «Légion»). Cette série n’aurait elle non plus pas de lien direct avec les aventures d'Ellen Ripley, l'héroïne culte des quatre premiers films de la saga, et son action devrait se situer sur Terre.

Pour l’heure, ni le film, ni la série, n’ont de date de sortie.