«Daredevil : Born Again» : Jon Bernthal va reprendre le rôle de The Punisher dans la série

Selon le site The Hollywood Reporter, la série «Daredevil : Born Again» verra Jon Bernthal reprendre le rôle de Frank Castle, alias The Punisher. Il est le troisième acteur, avec Charlie Cox et Vincent D’Onofrio, à retrouver son rôle après le transfert de la série de Netflix à Disney+.

Les fans sont aux anges. Après Charlie Cox et Vincent D’Onofrio, c’est au tour de Jon Bernthal de retrouver le rôle de Frank Castle, alias The Punisher, qu’il avait incarné à l’écran dans la série «Daredevil» lancée en 2015 sur Netflix (une série «The Punisher» avait également eu droit à deux saisons), avant son annulation en 2018, annonce le site américain The Hollywood Reporter. En 2022, Rosario Dawson avait laissé échapper l’information par erreur lors d’un événement public, avant de se rétracter sur Twitter.

Les series Marvel avaient été annulées par Netflix, non pas en raison de leurs audiences, mais parce que les droits de tous les films et autres projets de fiction estampillés Marvel venaient d’être récupérés par la Walt Disney Company. Celle-ci a, depuis, lancé la production d’une nouvelle série intitulée «Daredevil : Born Again», un reboot décliné en 18 épisodes, prévu pour être lancé au printemps 2024 sur la plate-forme de streaming.

Selon les propos de Charlie Cox, cette fiction racontera l’histoire de Matt Murdock, alias Daredevil, depuis le début. «Nous allons raconter certaines histoires à nouveau. De la même manière que cela peut être le cas dans les comics, (…) ils reviennent au début de l’histoire de Matt Murdock, à l’époque où il n’était qu’un enfant, et raconte toute l’histoire de son origine une nouvelle fois», a-t-il expliqué.