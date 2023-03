Star Wars : Taika Waititi va tenir un rôle important dans le film dont il est le réalisateur

Selon le site américain Variety, Taika Waititi continuerait de travailler sur le développement d’un film Star Wars, dont il ne sera pas seulement le réalisateur. Mais aussi un des acteurs principaux.

L’espoir est encore permis. Alors que Patty Jenkins et Kevin Feige étaient tous deux pressentis pour signer un film Star Wars dans un avenir plus ou moins proche, avant que leurs projets respectifs ne soient finalement abandonnés, celui de Taika Waititi reste toujours d’actualité, rapporte le site américain Variety. Le réalisateur de «Jojo Rabbit», qui n’est plus étranger à l’univers Star Wars après avoir réalisé des épisodes de «The Mandalorian» et doublé le droïde IG-11 (qui est réapparu dans le premier épisode de la saison 3), devrait même apparaître à l’écran dans un des rôles principaux.

Aucun détail concernant le scénario de son film n’a été dévoilé pour le moment. Taika Waititi avait toutefois évoqué le projet en juin dernier lors de la promotion de «Thor : Love & Thunder», en précisant vouloir s’aventurer dans un monde totalement inconnu de la galaxie Star Wars, avec une histoire centrée sur des nouveaux personnages.

«Écoutez, pour permettre à l’univers Star Wars de s’étendre, il faut s’aventurer au-delà des frontières. Je ne pense pas être d’une quelconque utilité dans cet univers Star Wars en faisant un film où les gens se diront ‘Oh super, ce sont les plans du Faucon Millennium, ah c’est la grand-mère de Chewbacca’. Ces histoires se suffisent à elles-mêmes, et c’est parfait, mais j’aimerais personnellement apporter quelque chose de nouveau et créer de nouveaux personnages et simplement étendre ce monde, autrement, tout cela reste cantonné dans une toute petite histoire», avait-il confié au site américain Total Film.