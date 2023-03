Expositions : Manet, Picasso, Mucha, Basquiat... Les plus grands peintres passent le printemps à Paris

L'arrivée du printemps sonne l'heure des nouvelles expositions à Paris. De Basquiat et Warhol en passant par Picasso, Matisse, Mucha ou encore Manet et Degas, ces figures majeures de l'art pictural font l'objet de plusieurs rendez-vous dans la Capitale.

Matisse au tournant de son art

Le musée de l'Orangerie consacre une nouvelle exposition au peintre Matisse (1869 - 1954) et choisit d'explorer son travail sur une décennie rarement mise en lumière, celle des années 1930. Une période qui, entre doutes et renouveau, marque un tournant dans son œuvre, suscitant des débats d'idées, dont la revue Les cahiers d'art s'est fait à l'époque le relais. A l'occasion de cette exposition, le public pourra admirer des toiles rarement montrées dans l'Hexagone. Parmi elles : Le grand nu couché de Baltimore ou encore Le chant de Houston.

«Matisse. Cahiers d'art, le tournant des années 1930», Musée de l'Orangerie, jusqu'au 29 mai.

Picasso vu par Paul Smith

A l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Picasso le 8 avril prochain, le musée Picasso Paris célèbre le maître du Cubisme et son héritage à travers l'œil du designer Sir Paul Smith. Le célèbre styliste britannique, connu pour son travail sur la couleur, y mettra en scène la collection permanente du musée et ses chefs-d'œuvre, avec pour ambition d'offrir un point de vue moins conventionnel et résolument moderne de l'œuvre de Picasso.

«Célébration Picasso, la collection prend des couleurs», Musée Picasso Paris, du 7 mars au 27 août.

Le frère de Claude Monet à l'honneur

L'art, une histoire de famille chez les Monet. Le musée du Luxembourg célèbre ce printemps Léon Monet, frère aîné de Claude mais aussi industriel, chimiste de la couleur et collectionneur, qui joua un rôle décisif dans la carrière de son cadet. Cette exposition inédite met en lumière les liens qui unissaient les deux frères et leur intérêt partagé pour la couleur. Une centaine d’œuvres, notamment signée Monet, Morisot, Sisley, Pissarro et Renoir y seront exposées, aux côtés de documents d’archives et de photographies de famille. L'occasion également de découvrir pour la première fois dans une exposition le portrait réalisé par Claude Monet de son frère, à retrouver d'ailleurs sur l'affiche de ce rendez-vous.

«Léon Monet, frère de l’artiste et collectionneur», Musée du Luxembourg, du 15 mars au 16 juillet 2023.

Une plongée immersive dans l'œuvre de Mucha

Pour sa troisième exposition, Le Grand Palais immersif plonge dans l'œuvre d'Alphonse Mucha (1860-1939), figure majeure de l'Art nouveau et pionnier de l'art de l'affiche. Baptisée «Eternel Mucha», cette exposition immersive, interactive et sensorielle qui se déploie dans la salle modulable de l'Opéra Bastille, entend décrypter le travail de l'artiste par le biais de projections haute définition de ses chefs-d'œuvre, à l'instar de «L'épopée slave», mais aussi explorer son héritage, notamment dans l'univers du manga.

«Eternel Mucha», Grand Palais immersif, 110 rue de Lyon, Paris 12e, du 22 mars au 5 novembre.

Un face à face entre Manet et Degas

Le musée d'Orsay consacrera dès la fin mars une grande exposition aux peintres Edouard Manet (1832-1883) et Edgar Degas (1834-1917). Un rendez-vous majeur, riche de chefs-d’œuvre jamais réunis, qui propose un face à face entre deux géants. Son ambition : mettre en lumière les contrastes, les oppositions et la rivalité de ces deux maîtres malgré les nombreuses analogies de leurs travaux, afin d'offrir un nouveau regard sur l'Impressionnisme.

«Manet / Degas», Musée d’Orsay, du 28 mars au 23 juillet.

Basquiat et Warhol : une histoire commune

La Fondation Louis Vuitton a de nouveau rendez-vous avec l'œuvre de Jean-Michel Basquiat (1960-1988). Après lui avoir consacré une grande exposition en 2018, elle s'attache cette fois à sa fructueuse collaboration avec Andy Warhol (1928-1987). Et pour cause, les deux artistes ont réalisé, entre 1984 et 1985, pas moins de 160 œuvres à quatre mains, dont 90 seront réunies à l'occasion de cette exposition, une première de cette envergure. Des toiles qui seront mises en perspective avec leurs travaux personnels et ceux d'artistes de la scène new yorkaise des années 1980, à l'instar de Keith Haring, Jenny Holzer, Kenny Scharf, Michael Halsband.

«Basquiat X Warhol, à quatre mains», Fondation Louis Vuitton, du 5 avril au 28 août.

Les grands maîtres italiens célébrés au Louvre

Les plus grands maîtres de la peinture italienne seront à l'honneur au Louvre ce printemps. A l'occasion d'un partenariat exceptionnel avec le musée de Capodimonte, l'un des plus célèbres d'Italie, une soixantaine des chefs-d'œuvre du musée napolitain investiront le Louvre. Parmi eux, des toiles du Titien, de Caravage et de son rivale Guido Reni ou encore des dessins préparatoires signés Raphaël et Michel-Ange, viendront dialoguer avec les collections du Louvre pour une immersion dans la peinture italienne du 15e au 17e siècle.

«Naples à Paris, le Louvre invite le musée de Capodimonte», Musée du Louvre, du 7 juin au 8 janvier.