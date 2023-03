The Mandalorian, saison 3 : comment expliquer la destruction de la planète Mandalore ? (SPOILERS)

Dans le deuxième épisode de la saison 3 de «The Mandalorian», Din Djarin se rend en compagnie de Grogu sur la planète de ses ancêtres, Mandalore, dans l’espoir d’obtenir l’absolution en se baignant dans les eaux vives des mines de Mandalore. Mais pourquoi est-elle en ruines ?

Une histoire douloureuse. La saison 3 de «The Mandalorian» plonge plus que jamais les téléspectateurs dans l’histoire de ce peuple de guerriers qui, dans un passé pas si lointain, formait une civilisation riche et prospère. L’épisode 2 voit Din Djarin entreprendre un voyage sur la planète de ses ancêtres, Mandalore, où il souhaite se baigner dans les eaux vives des mines afin d’obtenir l’absolution, après la disgrâce dont il est frappé, suite au retrait volontaire de son casque (dans le dernier épisode de la saison 2). Quand Din Djarin débarque sur la planète, celle-ci est en ruines, et semble privée de toute vie. Il ignore si l’air y est encore respirable.

Dans les saisons précédentes, ainsi que dans «Le Livre de Boba Fett», les téléspectateurs ont entendu parler de la Grande Purge de Mandalore, un conflit qui a vu les forces de l’Empire Galactique s’en prendre aux Mandaloriens au cours d’une attaque baptisée «La nuit des 1.000 larmes». Mais que sait-on des événements qui ont conduit au génocide des Mandaloriens ?

Appât du gain et résistance

Au moment où l’Empire ne cesse d’étendre son pouvoir à travers la galaxie, l’empereur Palpatine souhaite prendre le contrôle de Mandalore afin de mettre la main sur les mines de beskar, un métal précieux (qui compose l’armure de Din Djarin). Les troupes de l’Empire y ont été envoyées après la mort de Darth Maul en tant que forces d’occupation, mais Bo-Katan Kryse - la sœur de Satine Kryse, qui était l’héritière de son clan et Duchesse de Mandalore - a refusé de suivre les ordres impériaux. Et a été remplacée par Gar Saxon, un homme loyal à l’Empire qui leur assurera le contrôle de la planète pendant plusieurs années.

Dans la série animée «Star Wars : Rebels», le personnage de Sabine Wren se voit confier la mission de concevoir une arme capable de retourner l’armure d’un Mandalorien contre lui-même. Après avoir compris les plans de l’Empire, elle décide de détruire son invention avant de rejoindre la rébellion. L’Empire parviendra malgré tout à reprendre ses travaux pour construire cette arme redoutable. Sabine, de son côté, finira par trouver le Darksaber, et reviendra sur Mandalore, alors empêtrée dans une guerre civile entre les partisans de l’Empire et ceux qui aspirent à l’indépendance, pour libérer son peuple.

Elle confie le Darksaber à Bo-Katan, qu’elle considère comme l’héritière légitime du trône de Mandalore. Et la résistance parviendra finalement à repousser les forces de l’Empire. Mais plusieurs Mandaloriens, dont les Enfants de la Death Watch (groupe auquel Din Djarin appartient), remettront en question sa légitimé, en raison du fait qu’elle n’a pas gagné le Darksaber lors d’un combat, comme le veut la tradition. Ces derniers affirmeront alors que, pour cette raison, Mandalore est maudite.

La Nuit des 1.000 larmes

La victoire de la résistance face aux forces de l’Empire a été considérée comme un affront inacceptable par les autorités impériales. S’ils ne pouvaient pas contrôler Mandalore, alors personne ne le pourrait jamais. La Grande Purge fut décidée, avec l’objectif d’éradiquer la population de la planète jusqu’au dernier. Une attaque décrite dans l’épisode 5 de la série «Le Livre de Boba Fett».

C’est Moff Gideon en personne qui se trouvait à la tête de l’armée impériale au moment de l’attaque, avec l’utilisation de canons lasers, et un bombardement impitoyable qui finira par ravager Mandalore. Des droïdes ont ensuite été envoyés afin de parcourir les ruines et assassiner le moindre survivant. Une poignée de Mandaloriens parviendront toutefois à prendre la fuite.

Les Enfants de la Death Watch se trouvaient quant à eux sur la lune de la planète Mandalore, Concordia, au moment de l’attaque, parvenant à organiser leur départ avant qu’ils ne soient tous abattus. Selon eux, cette attaque de l’Empire est le résultat direct de la malédiction enclenchée après que Bo-Katan Kryse se soit vue confier le Darksaber de manière illégitime. Cette dernière perdra d’ailleurs son arme lors des combats, avant qu’elle ne soit récupérée par Moff Gideon.

À quoi s’attendre désormais ?

Depuis cet événement tragique, les Mandaloriens sont en fuite, et tentent de trouver refuge où ils peuvent. Dans la saison 1, Din Djarin est payé avec du beskar, que l’Armurière soupçonne d’avoir été récupéré sur Mandalore au moment de la Grande Purge. On peut également voir un groupe de Mandaloriens prêter main forte à Din Djarin au moment où il tente de quitter la planète Nevarro avec Grogu, en échappant à Greef Karga et aux membres de la Guilde des chasseurs de prime. Quelques épisodes plus tard, de retour à Nevarro, Din Djarin retrouvera les corps sans vie de ceux qui sont venus l’aider. Sauf l’Armurière, qui a réussi à rester en vie.

Après l’épisode 2 de la saison 3, on sait que Mandalore possède une atmosphère respirable. Que des êtres vivants s’y trouvent, notamment le célère Mythosaure, créature mythique des Mandaloriens, et donc qu’un nouveau départ sur leur planète natale n’est pas totalement exclu pour ces derniers. La relation entre Bo-Katan Kryse et Din Djarin, qui est le détenteur actuel du Darksaber et dont la vie vient d’être sauvée à deux reprises par celle-ci, sera probablement déterminante dans les épisodes à venir.