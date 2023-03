Oscars 2023 : Lady Gaga ne rejoindra pas Rihanna sur scène lors de la cérémonie

Contrairement à ce qui était prévu, Lady Gaga ne se produira pas sur scène lors de la 95e cérémonie des Oscars, qui se déroulera ce dimanche 12 mars à Los Angeles. La faute au tournage de la suite du film «Joker», actuellement en cours.

Il n'y a plus de doute. Contrairement à Rihanna qui a confirmé sa venue, Lady Gaga, nommée elle aussi dans la catégorie meilleure chanson pour son titre «Hold My Hand» dans «Top Gun : Maverick», ne chantera pas lors de la cérémonie des Oscars. Le showrunner de la cérémonie, Glenn Weiss, a confirmé l’absence de l’artiste mercredi lors d’une conférence de presse, ont rapporté plusieurs médias américains.

En cause, l’emploi du temps de l’artiste de 36 ans, a expliqué ce dernier. «Nous avons invité les cinq nommés. Nous avons une excellente relation avec Lady Gaga et son équipe. Elle est au beau milieu d’un tournage en ce moment», a-t-il expliqué, cité par Variety, avant de préciser : «Ici, nous honorons l'industrie du cinéma et ce qu'il faut pour faire un film… Je n'avais pas l'impression qu'elle pouvait réaliser une performance du calibre auquel nous sommes habitués avec elle, et auquel elle est habituée. Donc, elle ne va pas jouer dans le show.»

Tous les autres nommés sur scène

Pour mémoire, Lady Gaga tourne actuellement «Joker : Folies à deux», de Todd Phillips, au côté de Joaquin Phoenix. La chanteuse et actrice y endosse le rôle d’Harley Quinn. Un tournage qui l’accapare à plein temps et l’empêche donc de préparer une performance à la hauteur de la cérémonie des Oscars. Il est en effet de tradition que tous les nommés dans la catégorie meilleure chanson originale se produisent lors de la grand messe du cinéma hollywoodien.

Ce sera ainsi le cas de Rihanna qui, après le Super Bowl, interprètera cette fois sur scène son titre «Lift Me Up», conçu pour le long métrage «Black Panther : Wakanda Forever». Les trois autres chansons en lice seront également jouées durant la cérémonie, à l’instar de «Naatu Naatu», issue du film «RRR», ou encore «Applause», interprétée par Sofia Carson et Diane Warren.

A défaut de se produire devant le public, Lady Gaga devrait toutefois être présente dans la salle, croit en revanche savoir Deadline. Reste dorénavant à savoir si elle accrochera un nouvel Oscar de la meilleure chanson à son palmarès, après avoir déjà remporté cette récompense en 2019 pour «Shallow».