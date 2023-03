Silo : de quoi parle cette série qui sera présentée en ouverture du festival CANNESERIES ?

La série «Silo», qui sera lancée le 5 mai prochain sur Apple TV+, a été sélectionnée pour faire l’ouverture de la saison 6 du festival CANNESERIES, qui se tiendra du 14 au 19 avril, à Cannes. De quoi parle cette série dystopique très attendue ? Voici tout ce que l'on en sait.

Au premier rang de l’événement. La saison 6 du Festival CANNESERIES, qui se déroulera à Cannes du 14 au 19 avril prochain, et dont le programme complet sera présenté le 28 mars, s’ouvrira avec la projection du premier épisode de la nouvelle série d’Apple TV+, «Silo».

Adaptation du roman de science-fiction éponyme de Hugh Howey publié en 2012, cette série déclinée en 10 épisodes suit l’histoire d’une humanité à l’agonie. Après l’apocalypse qui a rendu le monde extérieur invivable, des dizaines de milliers de survivants ont trouvé refuge dans un silo souterrain gigantesque qui s’étend sur 144 étages. Ceux-ci matérialisent une hiérarchie de caste, avec les classes dominantes situées au plus près de la surface, et les ouvriers enterrés au fond, pour s’assurer du bon fonctionnement de la machinerie nécessaire à la survie de la communauté.

Secrets et psychose au programme

Pourtant, personne ne semble en mesure d’expliquer pourquoi le silo a été construit. Et tous ceux qui ont tenté de le découvrir se sont tous exposés à des conséquences fatales. Qu’y a-t-il dehors exactement ? Qui contrôle les caméras qui renvoient les images de l’extérieur ? D’autres sociétés similaires, ou différentes, existent-elles ? Quand Juliette, une ingénieure, perd un être cher, elle se met en tête de répondre à ces questions sans réponses. Et le mystère qu’elle s’apprête à percer va bouleverser à jamais son existence.

«J’ai hâte que le public du festival découvre cette série sur l’absolue nécessité de survivre dans un monde post-apocalyptique. Derrière des images de fin du monde absolument magnifiques, se cache une réflexion sur la résistance et la lutte des classes. Je suis très fier de présenter SILO qui, tant sur le plan visuel qu’intellectuel, hisse la série au plus haut niveau», a expliqué Albin Lewi, Directeur Artistique de CANNESERIES, via un communiqué.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Rebecca Ferguson (Dune) dans le rôle de Juliette, le rappeur et comédien Common (The Chi), Harriet Walter (Succession), Chinaza Uche (Dickinson), Avi Nash (The Walking Dead), David Oyelowo (Selma), Rashida Jones (Parks & Recreation) et Tim Robbins (Mystic River). «Silo» sera lancée sur Apple TV+ le 5 mai prochain.