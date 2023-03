Disney : Marvel, Star Wars…Le PDG Bob Iger évoque l’avenir des franchises, moins nombreuses mais plus originales

De retour à la tête de Disney depuis novembre 2022, Bob Iger a expliqué lors d’une conférence qu’il envisageait de réduire la cadence de sortie des franchises et de leurs suites, pour se concentrer sur plus d'originalité.

Moins et mieux. Évoquant la feuille de route qu’il compte mettre en place pour redresser l’entreprise Disney, Bob Iger est revenu sur sa vision des franchises, Marvel et Star Wars notamment, lors d’une conférence d’investisseurs donnée hier, jeudi. Et la nouvelle stratégie du PDG de 72 ans, rappelé à la direction de Disney il y a quatre mois, et ce pour deux ans afin de redonner une dynamique à l’entreprise, pourrait cesser de multiplier les suites à tout-va, pour s’attacher à plus de qualité et plus de nouveautés.

«Ce que nous devons regarder chez Marvel n'est pas nécessairement le volume de la narration Marvel, mais combien de fois nous revenons au puits sur certains personnages», a ainsi expliqué Bob Iger, cité par The Hollywood Reporter, avant d’ajouter : «Les suites fonctionnent généralement bien pour nous, mais avez-vous besoin d'un troisième ou d'un quatrième, par exemple ? Ou est-il temps de se tourner vers d'autres personnages ?» Précisant que l’ADN de la marque Marvel ne changerait pas, il a expliqué vouloir être plus attentif aux héros exploités et à l’histoire. «Je pense que nous devons juste regarder quels personnages et histoires nous exploitons», a-t-il poursuivi, précisant que la nouveauté sera au centre de la galaxie Marvel ces prochaines années.

«Et si vous regardez la trajectoire de Marvel au cours des cinq prochaines années, vous verrez beaucoup de nouveautés. Actuellement, nous allons revenir à la franchise Avengers, mais avec tout un ensemble d'Avengers différents, par exemple», a précisé le chef d’entreprise, qui a également évoqué l’avenir d’une autre franchise phare, «Star Wars».

Une meilleure gestion des sorties

Il a dans un premier temps dressé un bilan positif des cinq dernières sorties de la franchise «Star Wars» : deux films dérivés «Rogue One : A Star Wars Story» (2016) et «Solo : A Star Wars Story» (2018), ainsi que les épisodes 7, 8, et 9 «Le Réveil de la Force», «Les Derniers Jedi» et «L'Ascension de Skywalker» entre 2015 et 2019, soit un film par an. Bob Iger s’est toutefois interrogé sur la cadence de sortie.

«Star Wars, nous en avons réalisé trois que nous appelons des films saga, qui sont évidemment les successeurs des six premiers de George Lucas. Ils ont très bien fonctionné au box-office – extrêmement bien en fait. Nous avons créé deux films autonomes «Rogue One» et «Solo». «Rogue One» s'en est plutôt bien sorti, «Solo» nous a un peu déçu. Cela nous a permis de faire une pause, juste pour s’interroger sur la cadence de sortie qui était peut-être un peu trop agressive», explique-t-il.

Une baisse de fréquentation dont il tire les conséquences. «Et nous avons donc décidé de ralentir un peu. Nous développons toujours des films Star Wars. Nous allons nous assurer que lorsque nous en ferons un, c'est le bon», a conclu Bob Iger, connu pour ses nombreux succès à la tête de Disney, qu'il a déjà dirigé entre 2005 et 2020.

Un sens du timing sur lequel Bob Iger a déjà misé en annonçant, début février dernier, la sortie de trois suites à fort potentiel : «La reine des neiges 3», «Toys story 5» et «Zootopie 2», dont les derniers volets remontent à plus de 4 ans. De quoi créer l’envie.