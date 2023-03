L'étrangleur de Boston : qui étaient Loretta McLaughlin et Jean Cole, les deux femmes journalistes au cœur de l'enquête ?

Le film «L’étrangleur de Boston», attendu à partir du 17 mars sur Disney+ en France, verra Keira Knightley et Carrie Coon incarner les deux journalistes d’investigation, Loretta McLaughlin et Jean Cole, qui ont mis au jour l’affaire au début des années 1960.

Un rectificatif historique. Réalisé et écrit par Matt Ruskin, le film «L’étrangleur de Boston», attendu à partir du 17 mars sur Disney+ en France, permet de découvrir le travail acharné de deux journalistes, Loretta McLaughlin et Jean Cole, pour faire éclater au grand jour une affaire sordide qui a semé la terreur dans la ville de Boston, au début des années 1960.

À l’époque, plusieurs femmes avaient été victimes de meurtre commis à leur domicile. Leur nombre ne cessant d’augmenter, une véritable psychose s’était emparée de la population. Malgré le sexisme qui régnait au sein de la rédaction du journal Record-American, Loretta McLaughlin et Jean Cole avaient uni leur force pour faire plier l’ordre établi et forcé leur direction, mais aussi les services de police, à prendre cette affaire au sérieux. «Je suis originaire de Boston et j’avais toujours entendu parler de cette affaire. Mais je n’en connaissais pas les détails (…). C’est quand je me suis plongé dedans que j’ai compris qu’elles faisaient partie des premiers journalistes à établir un lien entre les meurtres», explique le réalisateur.

«C’est une affaire dont la plupart des gens ignoraient l’origine, avec ces deux femmes qui vont la mettre à jour, mais qui ont depuis été effacées de l’histoire», s’étonne Keira Knightley, qui incarne Loretta McLaughlin. «C’est ce qui a été le plus choquant pour moi, que ces femmes aient été à l’origine de cette affaire, et dont le travail a contraint les services de police à partager les informations dont ils disposaient. Et aujourd’hui, leurs noms ne sont jamais mentionnés en rapport avec l’affaire», renchérit Carrie Coon, qui prête ses traits à Jean Cole.

Loretta McLaughlin, une pionnière

Née en 1928, Loretta McLaughlin a étudié le journalisme à l’Université de Boston avant de commencer sa carrière dans la rédaction du Boston Record American dans les années 1950. En 1962, ses investigations, menées avec Jean Cole (avec laquelle elle développera une amitié qui durera tout au long de leur existence), permettront de mettre au jour l’affaire dite de «l’étrangleur de Boston», durant laquelle 13 femmes seront sauvagement assassinées.

Elle poursuivra sa carrière à la prestigieuse Université d’Harvard en tant que rédactrice scientifique. Dans les années 1970, elle retournera au journalisme en devenant reporter médical pour le Herald American, avant de rejoindre la prestigieuse rédaction du Boston Globe en 1976 en tant que spécialiste des affaires médicales. Loretta McLaughlin s’occupera de couvrir la crise du SIDA.

En 1982, son livre sur la pilule contraceptive «The Pill, John Rock, and the Church : The Biography of a Revolution» recevra un accueil critique quasi-unanime. Six ans plus tard, elle publiera un article corrosif sur la réponse politique à la crise du SIDA aux États-Unis. En 1992, elle héritera d’un rôle de rédacteur en chef de la page éditoriale du Boston Globe, devenant la seconde femme de l’histoire à occuper ce poste au sein de la rédaction. Elle prendra sa retraite un an plus tard. Elle est décédée en 2018.

Jean Cole, la passion de l’investigation

De son vrai nom Jean Harris, née en 1926, a de son côté réalisé une carrière longue de 40 ans dans le journalisme à Boston. Elle a fait ses débuts dans un modeste tabloïd appelé le Boston Daily Record en 1944, avant de devenir journaliste à plein temps. Spécialisée dans l’investigation, elle a enquêté sur les failles des maisons de retraite aux États-Unis, en parvenant à se faire embaucher en tant qu’infirmière.

Dans les années 1960, elle sera l'autre grande investigatrice dans l’affaire de «l’étrangleur de Boston», au côté de Loretta McLaughlin. Moquées et ridiculisées par les enquêteurs, leurs découvertes se révèleront décisives dans la résolution de l’affaire.

De 1972 à 1981, année de sa retraite, Jean Cole a travaillé au sein de la rédaction du Boston Herald American, où elle a été récompensée à de nombreuses reprises pour son travail de journaliste d’investigation. Elle est décédée en août 2015, au domicile d’une de ses deux filles.