Oscars 2023 : le traditionnel tapis rouge remplacé par un tapis... blanc

Ce dimanche 12 mars, lors de la 95e cérémonie des Oscars à Los Angeles, les stars ne fouleront pas le fameux tapis rouge.

Une première depuis 62 ans. Cette année, les stars d'Hollywood ne vont pas parader sur le traditionnel «red carpet» à l'occasion de la cérémonie des Oscars, qui se tiendra ce dimanche 12 mars.

En effet, l'iconique tapis rouge, qui a fait son apparition en 1961, va revêtir une nouvelle couleur. Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, c'est un tapis blanc cassé qui a été déroulé devant l'entrée du Théâtre Dolby de Los Angeles.

The red carpet gets color makeover for this year’s #Oscars pic.twitter.com/nplEkl0txm — Reuters (@Reuters) March 9, 2023

Mais pourquoi les organisateurs ont-ils changé la couleur du tapis ? Pour l'heure, on l'ignore. L’académie n'a en effet donné aucune explication officielle. Toutefois, Jimmy Kimmel, le maître de cérémonie des Oscars, a son avis sur la question.

«Je pense que la décision d'installer un tapis champagne plutôt qu'un tapis rouge montre à quel point nous sommes sûrs qu'aucune goutte de sang ne sera versée», a affirmé l'humoriste de 54 ans. Ce dernier fait bien sûr référence à la gifle que Will Smith a adressé à l'humoriste américain Chris Rock, lors de la 94e cérémonie des Oscars.

Pour rappel, la cérémonie des Oscars sera diffusée en direct et en exclusivité sur Canal+ et myCANAL, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 mars. La retransmission de la cérémonie aura lieu à partir de 2h du matin. Le film «Everything Everywhere All at Once» mène la course aux statuettes avec 11 nominations.