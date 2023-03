Exposition : les oeuvres hypnotisantes de Patrick Melchior exposées à la Maison Epigenetic, à Paris

La Maison Epigenetic, située dans le 16e arrondissement de Paris, accueille les œuvres de l’artiste Patrick Melchior. Une exposition gratuite et ouverte à tous.

À partir de ce lundi et jusqu'au 18 mars, l’artiste Patrick Melchior, spécialisé dans la création de tableaux d’art graphique, investit la Maison Epigenetic, à Paris, avec ses œuvres colorées et géométriques mêlant dessins, photos, et matières (bois, Dibond, Canson, PVC…).

«Je fais des tableaux à partir de dessins originaux, et parfois de photos. Une fois le résultat escompté obtenu, je découpe mon tableau à l'écran en petites cases, je les retravaille une à une avant de les imprimer», a-t-il expliqué.

Entre design et illusion

Après quoi, l’artiste, qui a travaillé dans l’industrie du jeu vidéo et le management, assemble ces cases sur un cadre préalablement construit, «avec une profondeur apportant un réel effet de relief». Ses tableaux sont composés de 36 à plus de 200 cases, et le résultat est hypnotisant.

Outre ses tableaux, vous pourrez également admirer une série d’Artbox, des boîtes cubiques réalisées en dibond reprenant les dessins de ses créations. Utiles et décoratifs, ces objets d'art sont réalisés à la main par Patrick Melchior.

Exposition de Patrick Melchior, Maison Epigenetic, 4 rue Cimarosa, Paris 16e, jusqu'au 18 mars.