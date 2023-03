«The Last of Us», saison 2 : date de sortie, casting, intrigue... Tout ce que l'on sait déjà (SPOILERS)

Adaptation du jeu vidéo éponyme, la série «The Last of Us» a été prolongée pour une saison 2 avant même la conclusion de la première. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voici tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

L’attente commence. L’adaptation du jeu vidéo «The Last of Us» en série télévisée par la chaîne américaine HBO est une immense réussite, et les millions de fans sont impatients de découvrir la suite des aventures d’Ellie et Joel dans une saison 2 annoncée dès la fin janvier par le diffuseur.

Malgré les craintes que pouvaient avoir les mordus de la version sur console – ce qui est compréhensible quand on voit l’échec cuisant des autres adaptations de jeux vidéo qui ont précédé – la série «The Last of Us» a été brillamment pilotée par ses créateurs, Craig Mazin et Neil Druckmann (qui est aussi le créateur du jeu vidéo). Les informations concernant la saison 2 sont limitées à l'heure actuelle, mais voici ce qu’on sait à son propos.

Que sait-on de l’intrigue ?

La chaîne américaine HBO n’a encore rien dévoilé de ses intentions concernant la saison 2. Mais, à l’instar de la saison 1, il y a fort à parier que ce deuxième chapitre sera adapté de la suite du jeu vidéo «The Last of Us : Part II» sorti en 2020, qui ne manque pas de rebondissements et d’action.

Sans révéler le cœur de l’histoire, ce deuxième volet démarre 5 ans après les événements du premier. Si Joel était le personnage central de ce dernier, cette deuxième partie se concentre sur Ellie, qui n’est plus une adolescente naïve, mais une femme traversée par des émotions complexes après avoir découvert la vérité sur les agissements de Joel à la fin du dernier jeu. Ce qui les a éloignés l’un de l’autre, Ellie ne parvenant pas à lui pardonner son mensonge.

Ellie est une partie intégrante de la communauté bâtie par Tommy, le frère de Joel, et Maria. Elle entretient une relation épanouie avec Dina. Mais leur existence est bouleversée quand un groupe de soldats dirigé par une femme prénommée Abby se présente à la porte de leur village. Ellie l’ignore alors, mais elle se trouve face une redoutable ennemie animée par un profond sentiment de vengeance.

Il faudra attendre la confirmation de HBO pour affirmer que le saison 2 sera bien l’adaptation de «The Last of Us : Part II», même si cela paraît assez évident, Bella Ramsey ayant déjà indiqué que ce deuxième chapitre serait centré sur son personnage. Invitée du podcast «Happy Sad Confused» de Josh Horowitz, elle a confié qu’elle appréhendait le fait de ne plus partager autant de scène avec Pedro Pascal, et qu’elle était «très excitée» à l’idée de traiter l’histoire entre Ellie et Dina.

Pour les téléspectateurs qui ont trouvé que la saison 1 manquait d’action, Craig Mazin et Neil Druckmann ont expliqué au site américain Variety que la saison 2 devrait contenir plus de scènes avec des infectés. Ils ont également expliqué que, dans la série, contrairement au jeu vidéo, les scènes d’action doivent participer à l’évolution des personnages. Quand on voit le résultat final à l’écran, il est difficile de leur donner tort, surtout après le visionnage du dernier épisode de la saison 1 qui, pour le coup, ne manquait pas d’action.

Les fans du jeu vidéo auront noté qu'il ne va pas au-delà de ce deuxième volet. Est-ce que cela veut dire que la série s’arrêtera à la conclusion de la saison 2 ? Cela est fort possible. S’il y a une chaîne qui sait à quel point il peut être périlleux de poursuivre une adaptation sans disposer d’une suite, c’est bien HBO (fans de Game of Thrones, haut les cœurs). Mais rien ne les empêche de poursuivre la série par la suite.

Qui sera au casting de la saison 2 ?

La bonne nouvelle, c’est que les créateurs de la série, Craig Mazin et Neil Druckmann, ont déjà confirmé qu’ils seront de retour pour la suite. Ce qui est un véritable soulagement pour les fans. Bella Ramsey sera évidemment de retour, de même que Pedro Pascal, Gabriel Luna (Tommy), et Rutina Wesley (Maria). Les mordus du jeu vidéo vont devoir patienter avant de découvrir l’identité des comédiennes qui seront sélectionnées pour incarner les deux personnages centraux de la saison 2 que sont Dina et Abby.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Selon une récente interview de Pedro Pascal avec le site américain Collider, le tournage de la saison 2 de «The Last of Us» pourrait débuter dans le courant du reste de l’année 2023. Précisant toutefois que rien n’était confirmé pour le moment. Si cela est le cas, il n’est complètement impossible d’espérer voir la saison 2 débarquer à la moitié ou à la fin 2024. Si le tournage commence plus tard, une diffusion au début de l’année 2025, au mieux, est à prévoir.