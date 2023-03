Oscars 2023 : ce beau geste de Lady Gaga venant en aide à un photographe

Lady Gaga n’a pas hésité à venir en aide à un photographe hier, sur le tapis rouge de la cérémonie des Oscars 2023, alors que ce dernier venait de faire une chute.

Un cœur en or. Lady Gaga n’a pas accroché un nouvel Oscar à son palmarès lors de la cérémonie qui s’est tenue dans la nuit à Los Angeles, mais elle assurément décroché le titre de la personnalité la plus sympathique de la soirée.

L’actrice et chanteuse de 36 ans n’a en effet pas hésité à voler au secours d’un photographe, tombé sur le tapis rouge quelques secondes après son passage. Ni une, ni deux, la star s’est alors retournée pour lui venir en aide et l’aider à se relever. Un beau geste de la part de l’actrice, actuellement en plein tournage de «Joker : Folie à deux», au côté de Joaquin Phoenix.

Filmée sous plusieurs angles, la séquence a également donné à voir le geste indélicat du photographe, qui en se relevant a tapoté la hanche de la star vêtue d'une robe Versace, qui laissait entrevoir sa chute de rein.

Another video of Lady Gaga helping a photographer on the red carpet at the #Oscar pic.twitter.com/emAu4x7E8i

— Lady Gaga Now (@ladygaganownet) March 13, 2023