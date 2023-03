Oscars 2023 : de quoi parle «Everything Everywhere All At Once», ce film qui a tout raflé lors de la 95e cérémonie ?

Il figurait comme le grand favori de la 95e cérémonie des Oscars. La comédie déjantée «Everything Everywhere All At Once» a triomphé dimanche soir à Los Angeles, remportant sept statuettes.

Avec leur long-métrage qui fait figure d’ovni, «Everything Everywhere All At Once», les réalisateurs Daniel Scheinert et Daniel Kwan ont triomphé à la 95e cérémonie des Oscars qui se tenait dimanche soir à Los Angeles, en raflant pas moins de sept prix, dont les très convoitées statuettes du meilleur film et de la meilleure actrice pour Michelle Yeoh.

Le triomphe pour Everything Everywhere All At Once !





7 #Oscars dont celui du meilleur film. pic.twitter.com/FVkloAnXzm — CANAL+ (@canalplus) March 13, 2023

Savoureux mélange d'action, d'humour potache et de science-fiction, cette comédie au casting majoritairement asiatique est parvenue notamment à éclipser «The Fabelmans» de Steven Spielberg, «Top Gun : Maverick» avec Tom Cruise, ou encore «Les Banshees d’Inisherin» mettant en scène Colin Farrell.

entre cinéma d'action, drame familial et science-fiction

Avec «Everything Everywhere All At Once», «The Daniels» comme on les surnomme à Hollywood, ont imaginé un rôle totalement déjanté pour l’ancienne James Bond girl. Michelle Yeoh incarne en effet Evelyn Wang, une femme sino-américaine gérante d’une laverie automatique qui assiste à l’implosion de sa famille, et croule accessoirement sous les dettes. C’est lors d’un rendez-vous avec le fisc et alors qu’elle est accompagnée de son mari (génial Ke Huy Quan, Oscar du meilleur acteur dans un second rôle), qu’elle se retrouve plongée dans le fameux «multivers», explorant ses différentes vies dans des univers parallèles.

La mère de famille à la fois touchante et excentrique se retrouve chargée d’une mission : sauver l’humanité en affrontant l'alter ego de sa fille lesbienne et dépressive. Pour y parvenir, Evelyn Wang va pouvoir compter sur des super pouvoirs dans ce trou noir aux allures de bagel, où les doigts se transforment en hot dogs, les rochers deviennent philosophes et les âmes torturées sont réduites en confettis.

«Merci à l'Académie. Merci au studio A24. Vous avez vu notre étrangeté et vous nous avez soutenus pendant une année», a déclaré le producteur du film Jonathan Wang, lors de la remise des prix.

Les «Daniels» s'amusent avec les codes des super-héros

Avec ce film générationnel sorti sur les écrans au printemps 2022 et qui a récolté 100 millions de dollars de recettes au box-office, Daniel Scheinert et Daniel Kwan, anciens camarades de l'Emerson College de Boston qui ont réalisé de nombreux clips joyeusement timbrés pour des artistes comme DJ Snake, s’amusent ici à détourner les codes des blockbusters de super-héros, et à multiplier les références à la pop culture.

Mais derrière cette intrigue loufoque, les cinéastes trentenaires s’interrogent sur les relations conflictuelles entre une mère et sa fille et sur notre monde actuel, où les informations pleuvent à un rythme effréné. «Ce film est presque une façon pour nous de dire: ‘Nous vous voyons au milieu du chaos. (...) Peut-être qu'il y a un moyen d'exister dans tout ce bruit’», a expliqué Daniel Kwan.

A noter que le scénario se focalisait à l’origine sur un protagoniste masculin, pensé pour Jackie Chan. Mais le choix s’est finalement portée sur Michelle Yeoh, qui a elle aussi prouvé son talent pour les arts martiaux, et qui apporte une tonalité féministe à ce long-métrage que l’on peut actuellement découvrir sur MyCanal.