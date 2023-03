Oscars 2023 : Michelle Yeoh devient la première femme asiatique à remporter le prix de la meilleure actrice

Incroyable en mère excentrique dans «Everything Everywhere All At Once», Michelle Yeoh a remporté dimanche l’Oscar de la meilleure actrice. Elle devient ainsi la première femme asiatique à être sacrée dans cette catégorie.

«Cette récompense est la preuve que les rêves se réalisent. Mesdames, ne laissez personne vous dire que vous avez dépassé votre date de péremption. Ce trophée est pour toutes les petites filles et les petits garçons qui me ressemblent et qui regardent ce soir, ceci est un symbole d'espoir et de possibilités. C'est aussi un prix pour toutes les mamans, qui sont les super-héros de ce monde», a déclaré Michelle Yeoh en recevant le très convoité Oscar de la meilleure actrice pour «Everything Everywhere All At Once», de Daniel Kwan et Daniel Scheinert, lors de la 95e cérémonie qui se déroulait dimanche 12 mars, à Los Angeles.

Pour la première fois depuis la création de cette grand-messe du cinéma hollywoodien, une comédienne d’origine asiatique a remporté cette statuette.

"Je dédie cet #Oscars à toutes les mamans du monde. C'est elles les vraies super-héroïnes !"





L'émotion de Michelle Yeoh, meilleure actrice pour Everything Everywhere All At Once pic.twitter.com/JgNIng56FK — CANAL+ (@canalplus) March 13, 2023

Devançant Andrea Riseborough («To Leslie»), Michelle Williams («The Fabelmans»), Cate Blanchett («Tar») et Ana de Armas («Blonde»), la Malaisienne a enthousiasmé les membres de l'Académie avec son interprétation complexe d'Evelyn Wang, une immigrée chinoise propriétaire d'une laverie qui traverse des univers sans fin pour affronter une puissante ennemie. Au cours de cette aventure complètement loufoque, cette maman se rapproche de sa fille, s’interroge sur son mariage et tente de résoudre des problèmes fiscaux.

Un rôle de super-héroïne à la fois forte et tendre

Michelle Yeoh a relevé le défi d'alterner des batailles contre des ennemis mortels et une confrontation pleine d'émotion avec sa fille Joy, incarnée par Stephanie Hsu, et l'alter-ego rebelle de cette dernière, Jobu, qu'elle tente de désarmer avec amour et empathie.

Cet Oscar vient couronner une saison de récompenses exceptionnelle, l'actrice ayant déjà reçu un Golden Globe, un Spirit Award et un SAG Award (le prix du syndicat américain des acteurs, ndlr).

Avant la cérémonie des Oscars, la star de 60 ans n’a cessé d’évoquer, dans ses nombreuses interviews, l’importance de la représentation des personnes asiatiques au cinéma. «J'espère que cela brisera complètement le satané plafond de verre, que cela va continuer et que nous verrons davantage de visages comme les nôtres là-bas», confiait-elle notamment au New York Times.

De Miss Malaisie à héroïne de James Bond

Née de parents chinois dans la ville d'Ipoh, à 200 km au nord de la capitale malaisienne Kuala Lumpur, Michelle Yoeh se destinait, enfant, à une carrière dans la danse et s’est rapidement tournée vers le ballet en Angleterre. De retour dans son pays en vacances, sa mère l'a inscrite au concours de Miss Malaisie sans l'avoir prévenue. La fillette a accepté d’y participer sans grande conviction, et a finalement obtenu le titre.

A cause d’une blessure, la jeune femme est obligée de revoir ses plans, ne pouvant plus devenir ballerine. De retour en Asie, elle a entamé une carrière au cinéma en 1984, et a enchaîné des films, en majorité d'action, aux côtés de Jackie Chan ou Maggie Cheung.

Michelle Yeoh a connu une renommée internationale grâce à la saga James Bond et au volet «Demain ne meurt jamais», puis aux succès «Tigre et Dragon», «Mémoires d'une geisha», et plus récemment «Crazy Rich Asians».

Avec plus de 50 films à son actif en quarante ans de carrière, celle qui partage la vie du Français Jean Todt, figure incontournable du sport automobile, travaille actuellement sur une dizaine de projets, dont les nouveaux films «Avatar» de James Cameron.