Razzies Awards : découvrez le palmarès 2023 des «anti-Oscars»

Tom Hanks, «Morbius» et «Blonde» ont ce samedi fait partie des gagnants des très peu convoités Razzies Awards, qui chaque année se targuent de récompenser le pire du cinéma des derniers mois.

Les Razzies Awards, récompenses du cinéma présentées comme les anti-Oscars, ont été décernés ce week-end. Tom Hanks, Morbius et Blonde ont remporté chacun deux trophées lors de la cérémonie.

Les Razzies ont jugé que l'acteur américain avait signé la pire performance de l'année dans un second rôle en jouant le manager d'Elvis Presley dans le biopic «Elvis».

Le film a connu un grand succès critique, engrangeant huit nominations aux Oscars, mais la performance de Tom Hanks dans le rôle du colonel Tom Parker n'a hélas pas reçu le même accueil. Les Razzies se sont amusés à notamment décerner leur très acide prix «du pire couple à l’écran» à Tom Hanks et ses prothèses en latex (et son accent ridicule).

C’est cependant Jared Leto qui a hérité du peu enviable titre de pire acteur pour son rôle dans «Morbius». «Blonde», biopic sur Marilyn Monroe, a quant à lui été désigné plus mauvais film de l'année.

Razzie du Pire film

Blonde (gagnant)



Disney's Pinocchio



Good Mourning



The King's Daughter



Morbius

Razzie du pire acteur

Jared Leto, Morbius (gagnant)



Colson Baker (Machine Gun Kelly), Good Mourning



Pete Davidson, Marmaduke



Tom Hanks (as Gepetto), Pinocchio de Disney



Sylvester Stallone, Samaritan

Razzie de la pire actrice

Les Razzies (gagnants pour avoir osé nommer une actrice de 12 ans dans cette catégorie avant de se raviser, ndlr)



Bryce Dallas Howard, Jurassic World : Dominion



Diane Keaton, Mack & Rita



Kaya Scodelario, The King's Daughter



Alicia Silverstone, The Requin

Razzie du Pire remake/suite

Pinocchio de Disney (gagnant)



Blonde



Les deux suites de 365 Days – 365 Days : This Day & The Next 365 Days



Firestarter



Jurassic World : Dominion

Razzie de la Pire meilleure actrice dans un second rôle

Adria Arjona, Morbius (gagnante)



Lorraine Bracco (Voice Only), Pinocchio de Disney



Penelope Cruz, The 355



Bingbing Fan, The 355 & The King's Daughter



Mira Sorvino, Lamborghini : The Man Behind the Legend

Razzie du pire acteur dans un second rôle

Tom Hanks, Elvis (gagnant)



Pete Davidson, Good Mourning



Xavier Samuel, Blonde



Mod Sun, Good Mourning



Evan Williams, Blonde

Razzie du pire couple à l’écran

Tom Hanks & son visage de latex (et son accent ridicule), Elvis (gagnants)



Colson Baker (alias Machine Gun Kelly) & Mod Sun, Good Mourning



Les deux personnages réels dans la scène fallacieuse de la chambre à coucher de la Maison Blanche, Blonde



Andrew Dominik & His Issues with Women, Blonde



Les deux suites de 365 (sorties toutes les deux en 2022)

Razzie du pire réalisateur

Colson Baker (alias Machine Gun Kelly) & Mod Sun, Good Mourning (gagnants)



Judd Apatow, The Bubble



Andrew Dominik, Blonde



Daniel Espinosa, Morbius



Robert Zemeckis, Pinocchio de Disney

Razzie du pire scénario

Blonde (gagnant)



Pinocchio de Disney



Good Mourning



Jurassic World : Dominion



Morbius