«65 - La Terre d’avant» : intrigue, casting, effets spéciaux… Tout savoir sur le film avec Adam Driver

Les amateurs de science-fiction guettent la sortie ce mercredi de «65 - La Terre d’avant», avec Adam Driver. Mais qu’en est-il de l’intrigue et de la mise en scène ? Voici quelques éléments de réponse.

Si sa sortie est très attendue par les amateurs du genre, «65 - La Terre d’avant», qui sera dévoilé sur grand écran ce mercredi 15 mars après plusieurs reports - conséquence de la pandémie - reste bien mystérieux, le distributeur n’ayant pas souhaité le dévoiler à la presse. Sony Pictures a néanmoins distillé quelques informations qui nous permettent d’en savoir plus sur ce film de science-fiction au budget de 90 millions de dollars.

L’intrigue

Un scénario qui fait froid dans le dos. Le commandant Mills est victime d’un terrible crash, son vaisseau ayant été percuté par un astéroïde non répertorié. Contraint de se poser en catastrophe sur une planète inconnue, il parvient à récupérer la capsule d’un survivant, une enfant prénommée Koa. Mais Mills comprend rapidement qu’ils ont échoué sur Terre… 65 millions d’années dans le passé. Pour survivre, ces rescapés vont devoir affronter de dangereuses créatures préhistoriques. Une intrigue qui fait écho à «Jurassic Park» et «After Earth».

Le casting

Dans le rôle du pilote Mills, on retrouve le singulier et talentueux Adam Driver, révélé dans la série «Girls». Acteur caméléon, il est aussi à l’aise dans des films d’auteur comme «Annette» avec Marion Cotillard, que dans des superproductions hollywoodiennes, à l’instar de la saga «Star Wars» où il incarne le terrifiant Kylo Ren. Dans «65 - La Terre d’avant», il donne la réplique à la jeune actrice américaine Ariana Greenblatt. Le public a pu la découvrir dans «Avengers : Infinitiny War», le blockbuster de Marvel dans lequel elle joue Gamora jeune. Le 19 juillet prochain, elle sera à l’affiche de «Barbie» de Greta Gerwig, avec Margot Robbie et Ryan Gosling.

La mise en scène

Aux commandes de ce long-métrage de science-fiction, Scott Beck et Bryan Woods, deux passionnés de «cinéma de genre» qui aiment le combo «horreur, suspense, action et aventure». Ils sont à l’origine du scénario du thriller «Sans un bruit» sorti en 2018, qui mettait en scène Emily Blunt et John Krasinski dans un monde postapocalyptique. Sam Raimi occupe le poste de producteur, lui qui a par ailleurs réalisé la trilogie «Spider-Man» ou encore «Doctor Strange in the multiverse of madness». Enfin, Danny Elfman, qui a composé la plupart des musiques des films de Tim Burton, signe la bande-originale de «65 - La Terre d’avant».

Les effets spéciaux

Pour ce «Last of Us» au pays des dinosaures et tourné dans les forêts de l’Oregon, la production a misé sur le talent de Neville Page, lequel a déjà travaillé sur «Star Trek», «Tron», ou encore «Avatar» de James Cameron. Les effets spéciaux, ça le connaît. Afin que les créatures préhistoriques soient les plus réalistes possibles, il explique «avoir donné à chacune de ces créations des éléments réels bien tangibles», ajoutant que «le grand méchant est, par exemple, très émacié, plus usé, marqué par les batailles passées».