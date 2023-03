«La petite sirène» : le remake avec Halle Bailey se dévoile dans un trailer très fidèle au dessin animé

Attendue en salles le 24 mai prochain en France, l’adaptation en prises de vues réelles de «La petite sirène» se dévoile un peu plus dans un nouveau trailer, fidèle au dessin animé sorti en 1990 dans l’Hexagone.

Un vrai premier aperçu. Disney a dévoilé la première vraie bande-annonce de son adaptation de «La Petit sirène», campée par l’actrice Halle Bailey. Après avoir déjà partagé quelques images en septembre dernier, ce nouveau trailer en dit un peu plus sur cette version en live action, réalisée par Rob Marshall.

Premières images de Javier Bardem en roi des mers

En un peu plus de deux minutes, on y retrouve Halle Bailey résolument pétillante dans la peau d’Ariel, et toujours aussi rebelle face à son père le roi Triton campé par Javier Bardem, dont on découvre les premières images. Long cheveux blanc et barbe de la même couleur, l’acteur espagnol se dévoile en roi des mers tourmenté par sa fille, bien décidée à aller découvrir le monde des humains après avoir sauvé le prince Eric (Jonah Hauer-King) de la noyade. Prince dont elle tombe sous le charme. Une attraction qui la pousse à pactiser avec la machiavélique sorcière Ursula, interprétée à l’écran par Melissa McCarthy.

Si jusque-là le récit est logiquement fidèle à l’adaptation faite en 1989 par Disney du conte d’Andersen, au jeu des comparaisons le trailer du long métrage en live action et la bande-annonce du dessin animé poussent le curseur encore plus loin, et multiplient les clins d’œil appuyés, transposant même à l'identique plusieurs séquences.

Des scènes qui s'accompagnent dans ce remake de prises de vues sous-marines qui enchantent et laissent entrevoir un monde aquatique multicolore et fantaisiste. L'occasion également d’entendre Halle Bailey reprendre le tube «Part of your world» avec efficacité.

Pour mémoire, le dessin animé Disney avait raflé en 1990 l’Oscar et le Golden Globe de la meilleure musique de film.