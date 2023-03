Avatar 2 : le film de James Cameron franchit le cap des 14 millions d’entrées en France

Depuis sa sortie en France le 14 décembre dernier, «Avatar : la voie de l’eau» a attiré plus de 14 millions de spectateurs. Avec près de 2,3 milliards de dollars de recettes au box-office mondial, il intègre le Top 3 des longs-métrages les plus rentables de l'histoire.

Est-il en passe de faire mieux en France que le premier volet ? Alors que son illustre aîné a attiré près de 14,7 millions de téléspectateurs dans l'Hexagone lors de sa sortie en 2009, «Avatar : la voie de l’eau» comptabilise, en trois mois d'exploitation au cinéma, quelque 14.115.794 d’entrées.

Le long-métrage de James Cameron, que les deux tiers des spectateurs ont vu en 3D, a par ailleurs largement dépassé la nouvelle version du «Roi Lion», qui était jusqu’à présent le dernier blockbuster à avoir cumulé plus de 10 millions de tickets.

va-t-il détrôner le record de «Titanic» dans l'hexagone ?

Enregistrant près de 2,3 milliards de dollars de recettes dans le monde, ce deuxième chapitre de la saga Avatar se hisse à la troisième place des plus grand succès de tous les temps. S'il est toujours derrière «Avatar» (2,9 milliards de dollars) et «Avengers : Endgame» (2,8 milliards de dollars), il devance de peu «Titanic» et ses 2,243 milliards de dollars de recettes depuis sa sortie en 1998. Des recettes qui pourraient augmenter, puisque le succès de James Cameron est ressorti en salles en février dernier en France.

Même si «Avatar : la voie de l’eau» enregistre des performances inédites depuis le début de la pandémie de coronavirus, il ne pourra vraisemblablement pas détrôner au box-office français les aventures de Jack et Rose, et leurs 22 millions d’entrées dans le pays.