Cinéma : «The Movie Critic» sera-t-il l'ultime film de Quentin Tarantino ?

Selon les révélations du site américain «The Hollywood Reporter», Quentin Tarantino aurait terminé l’écriture du scénario de «The Movie Critic», le dixième film de sa carrière, que certains présentent comme étant son dernier si l'on en croit les déclarations passées du réalisateur.

Une fin annoncée. Le site américain The Hollywood Reporter a confirmé que Quentin Tarantino venait de terminer l’écriture du scénario de «The Movie Critic», dont le tournage doit commencer dès cet automne. Il s’agira du 10e film de sa carrière de réalisateur. Et à en croire la rumeur, et les propos tenus par le principal intéressé par le passé, ce long métrage pourrait être le dernier.

Si aucun détail sur le scénario n’a filtré pour le moment, «The Movie Critic» devrait se concentrer sur Pauline Kael, une des critiques de cinéma les plus influentes de l’histoire du 7e Art, décédée en 2001, qui fut également essayiste et romancière. Elle était réputée pour ses prises de becs avec les cinéastes et autres professionnels du monde du cinéma. À la fin des années 1970, elle avait accepté un rôle de consultante pour le studio de la Paramount à la demande Warren Beatty (ce qui correspondrait à la période où se déroulera l’action du film).

Quentin Tarantino est connu comme étant un des plus grands fans de son travail, publiant l’ouvrage «Cinema Speculation» en 2022, qui est une collection d’essais écrits de la main de Pauline Kael.

Ne pas faire le film de trop

Réalisateur incontournable depuis près de trente ans, Quentin Tarantino a souvent répété son souhait de réaliser 10 films avant de se retirer de la profession avant ses 60 ans (qu’il fêtera le 27 mars). Un chiffre qu’il va atteindre avec «The Movie Critic» (si on compte les deux «Kill Bill» comme un seul film). En 2012, dans une interview avec le magazine Playboy, le réalisateur s’était exprimé sur cette envie particulière.

«Je veux arrêter à un moment. Les réalisateurs ne s’améliorent pas avec l’âge. Habituellement, les pires films de leur filmographie sont les 4 derniers. Je suis au service de la mienne, et un mauvais film peut détruire trois bons. Je ne veux pas de cette comédie déconnectée et déplorable dans ma filmographie. Ce film qui fera dire aux gens ‘Oh mon dieu, il croit être 20 ans en arrière’. Quand un réalisateur est périmé, ce n’est jamais beau à voir», avait-il confié.

Les fans de Quentin Tarantino seront contents d’apprendre que la fin de sa carrière au cinéma ne signifierait pas forcément sa disparition totale de l’industrie. Il a annoncé vouloir tourner, en 2023, une série en 8 épisodes qui marquera sa première incursion à la télévision. Il a également indiqué vouloir poursuivre l’écriture, et pourquoi pas signer le scénario d’une pièce de théâtre.