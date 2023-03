John Wick : un 5e film avec Keanu Reeves est-il prévu?

Alors que «John Wick : Chapitre 4» sort en salles le 22 mars, le réalisateur Chad Stahelski a été questionné à plusieurs reprises à propos d’une éventuelle suite. Et voici ce qu’il faut retenir de ses propos.

La fin est-elle proche ? Les fans de la saga John Wick auront attendu quatre ans entre «Parabellum», réalisé en 2019, et le «Chapitre 4», qui s'apprête à sortir en salles ce 22 mars. En août 2020, le studio Lionsgate avait annoncé que la production d’un cinquième volet était d’ores et déjà dans les plans, et que le tournage se ferait potentiellement dans la foulée du quatrième. Mais les choses ont beaucoup évolué depuis, notamment du côté du réalisateur Chad Stahelski, dont le nom est attaché à de nombreux projets en cours, notamment le remake de «Highlander» avec Henry Cavill, l’adaptation cinématographique du jeu vidéo «Ghost of Tsushima», ainsi que celle du roman de Jeremy Robison, «Project Nemesis».

Interrogé à propos de «John Wick 5» en août dernier par le site américain Collider, Chad Stahelski s’était montré enthousiaste à l’idée de poursuivre la saga, si cela était la volonté du studio. L’occasion pour lui de se souvenir de l’ampleur prise par le premier volet de la saga sorti en 2014, et sa surprise face à ce succès colossal. «À l’heure actuelle, le studio a tout à fait l’intention de poursuivre la franchise. Et on a tous vu des réalisateurs ou producteurs dire ‘Oui, je ne sais pas, je fais en faire 5’, ou encore ‘Oui bien sûr’. Moi je rappelle toujours au gens que le premier film était une gaffe. Nous l’avions fait comme un petit film d’action que nous voulions voir. Et maintenant, 9 ans plus tard, cela a changé nos vies, la mienne, celle de Keanu, celle de plein de gens. Et le public en redemande», expliquait-il.

Toujours lors de cet entretien avec Collider, Chad Stahelski expliquait que l’ébauche du scénario se ferait probablement, comme à chaque fois, lors de la tournée de promotion en compagnie de Keanu Reeves. «Je n’ai aucun doute sur le fait que nous serons en manque dans un an, à se dire ‘Ouais, il est temps de faire un Wick’. Et à chaque fois, chaque volet a été écrit ou du moins pensé au Japon, à l’Imperial Hotel avec moi et Keanu durant la tournée de promotion. Cela commence avec quelques verres, et nous sommes là à nous dire ‘Tiens je ne savais pas qu’on pouvait faire ça’. Et on commence à écrire», expliquait-il, soulignant qu’il adorerait poursuivre son association avec l’acteur pour les années à venir.

L’enthousiasme est un peu retombé

Dans une récente interview accordé au site SlashFilm, Chad Stahelski a toutefois précisé que, si un cinquième film devait voir le jour, cela pourrait se faire sans lui. Citant notamment son envie de travailler sur de nouveaux projets, et le besoin de prendre du temps loin de ce personnage et de son univers afin d'être en mesure de se renouveler.

«Je suis toujours en train de dire que c'est mon dernier, qu'on ne m'y reprendra pas. Et je le dis aujourd'hui : c'est mon dernier. J'ai essayé d'être un meilleur conteur avec celui-là, mais je serai le même si je me précipite sur le suivant. Il faut que je m'améliore. C'est ce que Keanu fait tous les jours, il joue, il s'essaye à différents projets. Il faut que je m'assoie dans une pièce et me demande : ‘Comment est-ce que je peux devenir un meilleur réalisateur ?’ (...) Je pense juste que, par loyauté pour la franchise, je dois devenir un bien meilleur réalisateur avant de trouver une nouvelle histoire à raconter», a-t-il expliqué.

Les fans impatients de découvrir un «John Wick 5» sont prévenus. La patience est de mise, et ce ne sera clairement pas pour tout de suite. Ils seront rassurés de savoir que la franchise John Wick, elle, se porte à merveille, avec notamment le spin-off «Ballerina», avec Ana de Armas dans le rôle principal (avec Keanu Reeves qui fera une apparition à l'écran), ou encore la série télévisée «The Continental», qui suivra les jeunes années de Winston, personnage incarné par Ian McShane dans les films, à la tête du célèbre hôtel new yorkais.