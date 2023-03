Mercredi : Jenna Ortega affirme avoir refusé le rôle à plusieurs reprises

Dans un entretien avec le site britannique The Times, Jenna Ortega a avoué avoir refusé le rôle principal de la série «Mercredi» à plusieurs reprises, avant d’accepter finalement d’incarner le célèbre personnage de la famille Addams.

Une stratégie de l’usure. La performance de Jenna Ortega dans la série «Mercredi», où sa danse a fait sensation sur les réseaux sociaux, a largement participé à gonfler sa notoriété auprès du grand public. La comédienne de 20 ans a toutefois failli ne jamais jouer dans la fiction pilotée par Tim Burton autour du célèbre personnage de la famille Addams. Dans un entretien avec le site britannique The Times, elle a confié avoir refusé le rôle à plusieurs reprises.

«J’ai reçu le mail, je l’ai ignoré. J’ai fait tellement de télévision dans ma vie, le cinéma est la seule chose que je voulais faire. Quand j’ai commencé ma carrière, je ne veux pas dire que personne ne croyait en moi, mais c’était le cas. On doit faire ses preuves. Cela ne fait que trois ou quatre ans que je tourne au cinéma. Je craignais que signer pour une série allait m’empêcher de participer à des projets qui me tenaient à cœur. La seule raison pour laquelle je suis revenu sur ma décision est parce que Tim (Burton, le réalisateur et producteur de la série) est une telle légende, et il s’est avéré qu’on s’entendait à merveille. Mais même là, j’ai refusé deux fois avant de finalement accepter», dit-elle.

Dans la série lancée sur Netflix en novembre dernier, Jenna Ortega incarne Mercredi Addams qui, après un incident dans son école, est contrainte de changer d’établissement. Scolarisée à Nevermore par ses parents, elle va entamer une nouvelle vie dans une école où sa capacité à maîtriser ses pouvoirs sera primordiale. L’actrice est également au générique de «Scream 6», actuellement au cinéma.