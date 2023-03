Superman : Dwayne Johnson critique ouvertement le choix de DC Studios d'écarter Henry Cavill

Interrogé sur les changements opérés à la direction de DC Studios sur le tapis rouges des Oscars, Dwayne Johnson n’a pas manqué l’occasion d’exprimer sa déception concernant l’annulation du projet de crossover entre Black Adam et Superman.

Une pointe d’aigreur. Présent à la cérémonie des Oscars, qui s’est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi à Los Angeles, Dwayne Johnson a été interrogé par le site américain Variety à propos de la décision de James Gunn et Peter Safran, les deux hommes nommés à la tête de DC Studios en octobre dernier, de se séparer d’Henry Cavill dans le rôle de Superman. Ainsi que celle de ne pas donner une suite à «Black Adam», qui avait permis de réintégrer l’acteur dans le rôle du super-héros dans l’espoir de réaliser, dans un avenir plus ou moins proche, un crossover avec les deux personnages. L’opportunité pour lui d’exprimer sa déception.

«Tout ce que je peux faire, et ce que nous pouvions faire au moment de réaliser ‘Black Adam’, était de faire de notre mieux et de nous entourer avec les meilleures personnes pour proposer le meilleur film possible», commence-t-il. «Notre taux de satisfaction auprès du public était très élevé. Il y a eu quelques critiques un peu sévères, mais c’est le jeu qui veut ça», justifie Dwayne Johnson, avant de faire une référence indirecte à James Gunn et Peter Safran.

«C’est un peu comme si vous aviez une équipe de football américain, et que votre quaterback gagne des titres, que le coach gagne des titres, et tout à coup, un nouveau propriétaire débarque et dit ‘Ce n’est pas mon coach, ce n’est pas mon quaterback’. Je vais choisir d’autres personnes», lance-t-il. Fin décembre, Dwayne Johnson avait confié s’être entretenu avec James Gunn à propos de son avenir au sein de DC Studios, et que ce dernier ne ferait pas de «Black Adam» sa priorité.