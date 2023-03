Guillermo del Toro veut adapter Frankenstein avec Andrew Garfield, Oscar Isaac et Mia Goth

Le réalisateur oscarisé pour son adaptation de «Pinocchio», veut désormais s’atteler à un autre classique, celui de Frankenstein. Un film qu’il aimerait tourner avec Andrew Garfield, Oscar Isaac et Mia Goth.

Récompensé le week-end dernier de l’Oscar du film d’animation pour son adaptation de «Pinocchio», Guillermo del Toro est déjà sur un autre projet. Le réalisateur souhaite adapter le roman de Mary Shelley, Frankenstein, sorti en 1818 et maintes fois porté à l'écran. Un projet qu’il envisage depuis plusieurs années, qui devrait voir le jour dans le cadre de son contrat avec la plate-forme Netflix.

Le réalisateur a d’ailleurs une idée bien précise des acteurs avec lesquels il aimerait tourner. Des discussions auraient été entamées avec les acteurs Andrew Garfield (Spiderman, Tick, Tick...Boom!, Boy A), Oscar Isaac (Moon Knight, Inside Llewyn Davis) et Mia Goth (Nymphomaniac, X), a révélé le magazine américain Deadline, précisant toutefois que, pour l’instant, rien n’avait été signé mais qu’ils étaient tous partants.

Le scénario, signé Guillermo Guillermo del Toro, n’est pour l'heure pas terminé non plus et les contours de cette adaptation restent encore flous. Une affaire à suivre.