The Mandalorian saison 3 : comment la prophétie du Mythosaure peut-elle influencer la série ? (SPOILERS)

Le deuxième épisode de la saison 3 de «The Mandalorian», intitulée «Les Mines de Mandalore», a confirmé l’existence d’un Mythosaure sur la planète des Mandaloriens. Ce qui laisse entendre qu’une ancienne prophétie est sur le point de se réaliser. Explications.

De la mythologie à la réalité. La Grande Purge menée par Moff Gideon et l’armée impériale a conduit à la destruction de la planète Mandalore, obligeant les quelques survivants à se cacher dans les confins de la galaxie. Dans l’épisode 2 de la saison 3 de «The Mandalorian», intitulée «Les Mines de Mandalore», Din Djarin et Grogu se rendent sur la planète réputée comme inhospitalière, maudite, et empoisonnée.

Toutefois, sur place, le duo découvre que l’air est respirable et que la vie y est encore présente. Et cela comprend une créature gigantesque dont l’existence n’avait plus été confirmée depuis plusieurs millénaires : le Mythosaure. Symbole de la civilisation des Mandaloriens, autrefois rangée au rayon des légendes, le monstre a été aperçu par Bo-Katan Kryse, au moment où celle-ci remontait Din Djarin à la surface après que ce dernier a été happé vers le fond (par le Mythosaure ?) alors qu’il se baignait dans les eaux vives de la mine afin d’obtenir l’absolution pour avoir retiré son masque volontairement. Ce qui, selon le code des Mandaloriens, faisait de lui un apostat.

Ce n’est pas la première fois que les fans de Star Wars entendent parler du Mythosaure. La première apparition à l’écran remonte à «L’Empire contre-attaque» où le dessin d’un crâne de Mythosaure apparaît sur l’épaule de l’armure de Boba Fett. La créature est également citée dans le 69e numéro du comics Star Wars publié en 1982, intitulé «Death in the City of Bone».

Toutefois, à partir du moment où Star Wars est devenu la propriété de Disney, plusieurs récits du monde créé par George Lucas ont été rangés dans l’univers étendu dans la franchise baptisé «Legends». Ils ne sont pas considérés comme faisant officiellement partie du canon de Star Wars, mais Disney n’hésite plus à s’en inspirer pour développer ses nouveaux projets.

Le Mythosaure et les Mandaloriens

Dans la version Disney, le Mythosaure est un animal gigantesque qui peuplait la planète Mandalore avant l’arrivée des premiers Mandaloriens. Selon les textes anciens, ces derniers se sont mesurés à ces monstres pour prouver leur valeur au combat. Ils ont même réussi à les dompter, et à les monter. La série «The Mandalorian» y fait référence dès la première saison, lorsque le personnage de Kuiil se moque de Din Djarin quand ce dernier ne parvient pas à monter sur le dos d’un blurrg. «Tu es un Mandalorien. Tes ancêtres montait le grand Mythosaure», lui lance-t-il sur un ton moqueur.

L’espèce se serait définitivement éteinte des millénaires avant l’époque de «The Mandalorian». Et les guerres successives contre les Jedi, puis contre les forces de l’Empire, semblaient avoir porté un coup fatal à un retour de la vie sur la planète Mandalore. Dans «Le Livre de Boba Fett», Din Djarin retrouve la trace de son clan grâce à un symbole de crâne de Mythosaure, le même qui se trouve sur l’armure de Boba Fett. Dans le premier épisode de la saison 3 de «The Mandalorian», sur un des murs de l’atelier de l’Armurière, se trouve un crâne décoratif de Mythosaure. Le monstre a également donné son nom à une arme maniée par les Mandaloriens, la hache mythosaure.

Il est important de souligner que l’Armurière, qui entretient la mémoire de Mandalore et se présente comme la gardienne des traditions les plus strictes de ses ancêtres, était persuadée que les mines de Mandalore n’existaient plus. Et que le Mythosaure n’était qu’une légende au service d’une prophétie dont elle a déjà parlé avec Din Djarin.

Que sait-on de la prophétie ?

Dans la série «Le Livre de Boba Fett», l’Armurière partage deux prophéties avec Din Djarin, celle du Darksaber, qui dit que celui qui possède l’arme sera le leader naturel des Mandaloriens. L’autre sur le héros promis qui permettra la réunification de son peuple. «Les chansons des temps anciens raconte le retour du Mythosaure qui lancera un nouvel âge sur Mandalore», dit-elle, avant de préciser que, «malheureusement, le Mythosaure n’existe que dans les légendes». Et voilà pourtant que Bo-Katan Kryse, en secourant Din Djarin, a posé ses yeux sur la créature. Ce qui laisse entendre que la prophétie pourrait se réaliser.

Le fait que ce soit Bo-Katan Kryse qui fasse cette découverte n’est pas anodin. Si l‘Armurière a raconté à Din Djarin la manière dont Moff Gideon a mené la Grande Purge à la tête de l’armée Impériale, elle reste persuadée que Bo-Katan Kryse porte une responsabilité non-négligeable dans cette tragédie connue sous le nom de «la Nuit des 1.000 larmes». Celle-ci s’était vu remettre le Darksaber par Sabine Wren, sans combattre. Or, la tradition veut que le Darksaber soit remporté au cours d’un duel, sans quoi son porteur est indigne de porter l’arme. Et se trouve dès lors à l’origine d’une malédiction qui promet de condamner le peuple tout entier.

Dans l’épisode 3 de la saison 3 de «The Mandalorian», Bo-Katan Kryse obtient, elle aussi, l’absolution pour s’être baignée dans les eaux vives des mines de Mandalore sans avoir retirer son casque par la suite (ce qu’elle n’hésite pas à faire en temps normal). La voilà désormais – pour un temps du moins – membre à part entière des Fils de la Death Watch, envers lesquels elle s’est toujours montrée très critique en raison de leur application stricte du code des Mandaloriens.

L’Armurière va-t-elle lui pardonner cet acte considéré comme un crime envers leur peuple ? Bo-Katan Kryse va-t-elle se disputer le Darksaber avec Din Djarin dans l’espoir de retrouver le trône de Mandalore, ou va-t-elle se ranger derrière lui ? Din Djarin veut-il seulement être celui qui dirigera les Mandaloriens pour les années à venir ? Maintenant que le Mythosaure n’est plus simplement une créature mythologique, toutes ces questions remontent à la surface. Les réponses qui y seront apportées détermineront l’avenir des Mandaloriens.