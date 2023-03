«Superman Legacy» : le film a trouvé son réalisateur

Le cinéaste James Gunn, co-président des studios DC, a confirmé qu’il réaliserait le prochain «Superman», prévu en salles en juillet 2025.

James Gunn cumule les casquettes. Nommé à la tête de DC Studios en octobre dernier en binôme avec le producteur Peter Safran, James Gunn est sur tous les fronts. Après avoir écrit le scénario de ce nouveau volet de «Superman», le cinéaste a confirmé sur les réseaux qu’il dirigerait bien le film. «Oui, je réalise Superman : Legacy qui sortira le 11 juillet 2025», a posté ce dernier le mercredi 15 mars.

Yes, I’m directing Superman: Legacy to be released on July 11, 2025. My brother Matt told me when he saw the release date he started to cry. I asked him why. He said, “Dude, it’s Dad’s birthday.” I hadn’t realized. pic.twitter.com/ohQNV8nI4g — James Gunn (@JamesGunn) March 15, 2023

Le cinéaste qui avait par le passé refusé de s’atteler à un film mettant en scène Clark Kent, parce qu’il n'avait «pas de solution unique, amusante et émotionnelle pour donner à Superman la dignité qu'il méritait», a changé d’avis, explique-t-il dans une série de messages.

Il y a un an et demi, après avoir trouvé «une solution» - celle d’explorer la manière dont s'est construit Superman à travers l'héritage que lui ont laissé ses parents aristocrates kryptoniens et ses parents fermiers du Kansas - il s’est donc lancé dans l’écriture d’un scénario.

James Gunn a hésité à réaliser le film

Un script qu’il a d’abord hésité à réaliser avant finalement de se lancer dans l’aventure, précise-t-il. «J'hésitais à le réaliser, malgré les pressions constantes de Peter Safran et d'autres. Ce n'est pas parce que j'écris quelque chose que je le ressens dans mes os, visuellement et émotionnellement, suffisamment pour passer plus de deux ans à le réaliser, surtout pas quelque chose de cette ampleur», a ainsi souligné James Gunn, avant de conclure «mais, pour résumer, j’adore ce script et je suis incroyablement excité à l’idée de commencer ce voyage».

But, the long and the short of it is, I love this script, and I’m incredibly excited as we begin this journey. #UpUpandAway — James Gunn (@JamesGunn) March 15, 2023

Un voyage qui se fera en revanche sans Henry Cavill, interprète de Superman à cinq reprises. L'acteur a été évincé par James Gunn et Peter Safran en décembre dernier.

Le film est prévu en salles le 15 juillet 2025.