The Handmaid's Tale, saison 6 : date de sortie, casting, intrigue... Tout ce que l'on sait déjà (SPOILERS)

Adaptation du roman de Margaret Atwood, la série «The Handmaid’s Tale» reviendra prochainement avec sa 6e et dernière saison. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voici tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

La conclusion est proche. Lancée en 2017 par la plate-forme de streaming américaine Hulu – et en France sur OCS – «The Handmaid’s Tale» s’est imposée au fil des années comme une des séries les plus marquantes de sa génération avec Elizabeth Moss dans le rôle principal.

Elle y incarne le personnage de June, également connue sous le nom de Defred (avant de devenir Dejoseph), une femme évoluant contre son gré dans la République de Gilead – le nom du régime théocratique qui a pris le pouvoir aux États-Unis – où elle s’est vue confier le rôle de servante utilisée pour la reproduction. Après cinq saisons de haute intensité, la série dystopique s’apprête à tirer sa révérence à l’issue de la 6e et dernière saison.

Que sait-on de l’intrigue ?

Peu d’informations concernant le scénario de cette saison 6 ont filtré pour le moment. Cependant, si on se réfère aux événements de la saison précédente, et au livre de Margaret Atwood, on peut supposer que la saison 6 de «The Handmaid’s Tale» permettra de conclure les nombreuses intrigues laissées en suspens à la fin du précédent chapitre.

À la fin de la saison 5, June se retrouvait avec Serena dans un train en partance pour Hawaï. Il y a fort à parier que, étant donné les risques pris par Mark Tuello pour organiser la «fuite» de June (et potentiellement celle de Serena), et l’importance que celle-ci revêt en tant qu’informatrice sur Gilead, une surprise sur leur véritable destination n’est pas exclue.

Loyal à Gilead jusqu’alors, Nick avait fini par accepter de servir de taupe à Mark Tuello, mettant sa propre vie en danger. De son côté, Luke se retrouve en prison au Canada après s’en être pris à l’homme qui a attaqué June, le tuant de manière accidentelle.

La saison 6 pourrait également permettre d’introduire les Filles aux Perles, des femmes envoyées par Gilead à la frontière canadienne pour convaincre d’autres jeunes femmes de les rejoindre. Et il n’est pas impossible que Tante Lydia – qui tient un rôle central dans la chute de Gilead dans le livre (et qui a été profondément choqué par le sort réservé à Janine dans la saison 5) – soit à l’initiative de ce nouveau projet.

Qui sera au casting de la saison 2 ?

Aucun nom marquant n’a été annoncé pour le moment au casting de la saison 6. Pour le moment du moins. On sait en revanche que Alexis Bledel, qui incarnait le personnage d’Emily Malek, sera absente du générique, elle qui avait annoncé plusieurs mois avant le lancement de la saison 5 qu’elle souhaitait prendre ses distances avec la série. À l’écran, son départ avait été expliqué par le fait qu’Emily était retournée à Gilead pour combattre le gouvernement de l’intérieur après avoir éprouvé des difficultés à s’acclimater à sa nouvelle vie au Canada.

Les fans retrouveront bien évidemment la majeure partie du casting, notamment Elizabeth Moss dans le rôle de June Osborne, Yvonne Strahovski dans celui de Serena Waterford, O-T Fagbenle dans la peau de Luke, Ann Dowd dans celui de Tante Lydia, ou encore Max Minghella dans le rôle de Nick. Madeline Brewer et Bradley Whitford seront également de retour.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Pour le moment, aucune date officielle n’a été communiquée par la la plate-forme de streaming américaine Hulu. On a toutefois eu droit à cette information de la comédienne Madeline Brewer – qui incarne le personnage de Janine dans la série – lors de l’émission britannique «The Graham Norton Show» le soir du Nouvel An, fin décembre 2022 : elle a affirmé que cette ultime saison 6 serait lancée en 2024.