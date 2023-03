Luther : quel avenir pour la série après le film «Soleil déchu» ?

Dans un entretien publié sur le site américain Collider, Neil Cross et et Jamie Payne, le scénariste et le réalisateur du film «Luther : Soleil déchu» respectivement, se sont exprimés sur l’avenir du personnage incarné à l’écran par Idris Elba.

Un héros pas comme les autres. Lancée en 2010 sur la chaîne britannique BBC One, «Luther» a enchanté ses fans pendant cinq saisons avec Idris Elba dans le rôle de l’inspecteur John Luther, un policier hanté par ses démons intérieurs prêt à tout pour mettre les criminels qu’il poursuit hors d’état de nuire. Quatre ans après la diffusion de son dernier chapitre, le personnage a fait son retour sur Netflix avec le film «Luther : Soleil déchu», créé et écrit par Neil Cross. Et brillamment mis en image par Jamie Payne.

Pour tous les fans du héros, une question se pose depuis la mise en ligne, le 10 mars dernier, de ce long métrage : est-ce la fin de Luther à la télévision, ou pas ? Interrogés par le site américain Collider, Neil Cross a voulu se montrer confiant sur le fait que les aventures de l’inspecteur incarné par Idris Elba pourraient se poursuivre à l’avenir. Mais probablement pas sous la forme d’une série télévisée.

«Je suis à peu près certain qu’il n’y aura plus de série télévisée. Pour ce qui est du nombre de films que nous pourrions faire, il n’y a aucune limitation créative. Nous ne manquons ni d’inspiration, ni d’ambition, ni d’envie d’ignorer toutes les limitations pratiques pour en réaliser d’autres», a confié Neil Cross. Au final, la décision reviendra très certainement à Netflix qui, en fonction des audiences réalisées par ce film, décidera de la suite à donner aux aventures de John Luther.

Une chose est certaine, Neil Cross et Jamie Payne semblent absolument ravis d’avoir hériter de la responsabilité de donner une suite à la série, et ce malgré les difficultés de transition entre les deux formats. «Je ne pensais pas que cet exercice serait aussi difficile. Nous avons pris cela très sérieusement. C’était important. Nous avons beaucoup de respect, et une dette de loyauté envers les gens qui nous suivent depuis 13 ans et ont regardé la série. Nous voulions aussi qu’il soit possible de regarder ce film pour ce qu’il est, sans que ce soit nécessaire d’avoir vu la série», explique Neil Cross.